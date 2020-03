La despedida de Centurión a su novia Melody Pasini: "¿Por qué no me llevaste a mí?"

"Te voy a amar siempre mi amor", escribió el talentoso jugador surgido en Racing Club, quien se encontraba haciendo la cuarentena junto a Melody y que también se quejó en la mañana de este lunes de la presencia de periodistas en su vivienda.

"Por favor les pedimos que sean respetuosos y se retiren, queremos paz en estos momentos", publicó el mediocampista de 27 años en una story de Instagram.

Minutos más tarde, Centurión compartió otra foto junto a Melody y escribió: "Me voy a morir de tristeza, no es justo, por qué no me llevaste a mí y hoy cómo hago para darte el último adiós Mi hermosa Melody".

Melody fue parte importante en la vida de Centurión, a quien acompañó a Genoa, Italia, y México, donde actuó en Atlético San Luis. De hecho, fue ella quién anunció a través de su Instagram el regreso del talentoso futbolista a Racing, en 2018, con una imagen con la camiseta de la "Academia", de la que era hincha fanática.