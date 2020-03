Alberto Fernández y "El teorema de Gorosito" para afrontar la pandemia de coronavirus

Consultado sobre si lo intranquilizaba la situación por la pandemia de coronavirus, Fernández recordó una frase que dijo el director técnico, Néstor Gorosito cuando dirigia Argentinos Juniors y estaban peleando el descenso: "Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien".

"A partir de ahí, lo llamé "el teorema de Gorosito", lo adopté para siempre y lo aplicó en todo", reconoció el primer mandatario en una entrevista con Radio con Vos.

Esa conversación entre "Pipo" y Alberto se dio en el año 2007, cuando la institución de La Paternal estaba comprometida con el promedio y su estadía en la Primera División del fútbol argentino corría peligro.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Ricardo Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a Alejandro Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", explicó.

"De hecho dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. "si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien". Concluyó.