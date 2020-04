Trotta: "La vuelta a las escuelas no será en las próximas semanas"

"A penas los especialistas nos digan que no hay riesgo para la salud, vamos a volver a las aulas. Pero tenemos que seguir profundizando todo este desafío de aprender desde el hogar", dijo el funcionario en diálogo con C5N.

En ese sentido Trotta remarcó que "hay que poner en foco en cómo va a ser esa vuelta a la escuela, teniendo en cuenta los niveles de desigualdad. Estamos evaluando la realidad socio-económica de cada chico".

Sobre la educación a distancia el ministro aseguró que : "Vamos a distribuir computadores en al conurbano y las provincias del norte para los lugares donde hay mayor nivel de vulnerabilidad tecnológica. No alcanzan para distribuir en todo el país".

"Respecto al tema de la conectividad, hemos planteado una agenda analógica través de la televisión y la radio. Esto no resuelve las condiciones de desigualdad".

Así también explicó que no habrá cambios en lo inmediato: "Esto no se va a resolver de un día para el otro", dijo y fue claro con la prudencia en la toma de decisiones: "No hay margen de error, cada error tiene un impacto fuerte".