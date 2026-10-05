Paro de subtes: metrodelegados se declararon en estado de alerta y amenazan con paralizar el servicio

Descuentos y sanciones arbitrarias: denuncian que Emova realiza recortes compulsivos e ilegítimos en los salarios y aplica sanciones sin justificación a trabajadores y delegados de diferentes líneas.

denuncian que Emova realiza recortes compulsivos e ilegítimos en los salarios y aplica sanciones sin justificación a trabajadores y delegados de diferentes líneas. Incumplimiento de la Justicia: el gremio asegura contar con medidas cautelares y fallos judiciales favorables que intiman a la empresa a frenar estos descuentos, órdenes que la concesionaria estaría desoyendo sistemáticamente.

el gremio asegura contar con medidas cautelares y fallos judiciales favorables que intiman a la empresa a frenar estos descuentos, órdenes que la concesionaria estaría desoyendo sistemáticamente. Maniobras de extorsión: según detalló Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de AGTSyP, la empresa utiliza las sanciones para intentar acallar las denuncias de los empleados sobre las "pésimas y riesgosas condiciones del servicio y de la red" en la que viajan millones de usuarios.

Desde el sindicato, con un documento firmado por autoridades como Néstor Segovia y Virginia Bouvet, remarcaron que ya presentaron reiteradas denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña. En ese sentido, alertaron que defenderán sus derechos de forma irrestricta y que Emova será la "única responsable de las medidas de autodefensa" que se desprendan de este conflicto salarial.