Paro de subtes: metrodelegados se declararon en estado de alerta y amenazan con paralizar el servicio
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció descuentos salariales compulsivos. Advirtieron que podrían iniciar medidas de fuerza.
Metrodelegados (como se conoce a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro) anunció este lunes un estado de alerta generalizado ante lo que denuncian como "reiteradas malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos" por parte de la empresa concesionaria Emova. No descartan paro de subtes.
Los metrodelegados advirtieron que, de confirmarse una nueva tanda de recortes en los salarios correspondientes al mes de septiembre, podrían iniciar medidas de fuerza que afectarían o paralizarían por completo el servicio en el corto plazo.
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El reclamo de los trabajadores del subte
A través de un duro comunicado oficial, el gremio apuntó directamente contra el accionar de la empresa, acusándola de romper la paz social y de generar un escenario de conflicto de manera deliberada para obtener nuevas prebendas económicas del Gobierno de la Ciudad.
Los principales puntos del reclamo de los trabajadores del subterráneo porteño son:
- Descuentos y sanciones arbitrarias: denuncian que Emova realiza recortes compulsivos e ilegítimos en los salarios y aplica sanciones sin justificación a trabajadores y delegados de diferentes líneas.
- Incumplimiento de la Justicia: el gremio asegura contar con medidas cautelares y fallos judiciales favorables que intiman a la empresa a frenar estos descuentos, órdenes que la concesionaria estaría desoyendo sistemáticamente.
- Maniobras de extorsión: según detalló Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de AGTSyP, la empresa utiliza las sanciones para intentar acallar las denuncias de los empleados sobre las "pésimas y riesgosas condiciones del servicio y de la red" en la que viajan millones de usuarios.
Desde el sindicato, con un documento firmado por autoridades como Néstor Segovia y Virginia Bouvet, remarcaron que ya presentaron reiteradas denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo porteña. En ese sentido, alertaron que defenderán sus derechos de forma irrestricta y que Emova será la "única responsable de las medidas de autodefensa" que se desprendan de este conflicto salarial.
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