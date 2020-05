El ministro de Salud bonaerense pidió evitar conflictos y sostuvo: "Esto es vida o muerte"

El Ministro salió a aclarar luego de que el domingo se produjera un malentendido por un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter en el que afirmaba: "Queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus", acompañado de un mapa con la Ciudad de Buenos Aires en rojo.

Ante esto Gollan, en su cuenta de Twitter, sostuvo: " Algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay. Estamos haciendo un gran trabajo conjunto con CABA y no es contradictorio con decir que CABA hoy es el foco de contagios más preocupante. Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No jodan".

Embed

"Siempre supimos que los grandes conglomerados urbanos serían los lugares más complicados de la pandemia. Por eso desde el primer día estamos trabajando coordinadamente con nación y ciudad para evitar la propagación de los contagios", publicó el funcionario.