Está varado en un barco y denuncia que fue asaltado por piratas en Haití

En diálogo con minutouno.com, Jarolin había expresado semanas atrás su necesidad de volver al país en alguna de las operaciones de repatriación de argentinos. Sin embargo, hasta el momento no fue posible y ahora denuncia que sufrieron un violento episodio mientras estaban con el barco fondeados a la altura de Haití.

“El 17 de mayo, cerca de las 20.30, estábamos de guardia con mis compañeros Jonathan Villalba y Roberto Alegre y subieron diez haitianos, me pusieron un machete en el estómago y una horquilla en la cabeza. Me sacaron el teléfono a mí y a otros dos compañeros mientras los demás dormían”, denuncia Jarolin a este medio.

denuncia barco Argentino varado en un barco denuncia que lo asaltaron en Haití

Según cuenta Emiliano, los ladrones –denominados piratas en el ámbito marítimo – “se robaron todo lo que había afuera del barco”, incluido los teléfonos de dos marinos y diez cabos de la embarcación. “Se fueron porque justo salió un compañero, les pegó un grito y se alejaron”.

“El primer oficial me dijo que no me preocupara, que había seguro y me pagaban el teléfono. Acá a nadie le interesan los teléfonos, o perder los contactos, no importa. Acá hay una realidad: sufrimos un atentado y necesitamos que alguien se ocupe”, sostiene Emiliano, uno de los tantos argentinos varados por la pandemia.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) estuvo al tanto de la situación y según Emiliano intentaron mantener una reunión con la empresa, que hasta el día de la fecha no se presentó (*). "Desde SOMU están haciendo todo para que los varados volvamos a Argentina".

“La empresa no se hace cargo de nuestro relevo. Los oficiales no van a hablar porque son efectivos de la empresa, están obligados a callarse y tienen miedo de que haya represalias contra ellos. Yo no, yo voy a la realidad, a la verdad”, asegura. “Pero hasta día de hoy no dan respuestas... En Argentina está lista la tripulación para venir ya que la Organización Marítima Internacional (OMI) ordenó hacer los cambios de tripulación, pero necesitamos la ayuda del Gobierno”.

“Psicológicamente no estamos bien”, afirma con preocupación sobre la falta de una fecha firme para su relevo. “Es nuestro trabajo, sí, pero alguien se tiene que hacer cargo. Estuvo en peligro nuestra vida. No vamos a poder dormir tranquilos”.

En estos momentos el barco se encuentra navegando lentamente entre la Isla de la Gonave y Puerto Príncipe, capital de Haití: “Navegamos para evitar que vuelvan a subir al barco. Habíamos tomado todos los recaudos pero en algún momento tenemos que volver al puerto”. El Tosna Star de la empresa marítima Maruba, de bandera liberiana, partió del puerto de Santa Fe el pasado 22 de diciembre. Según indicó Emiliano, su contrato fue prorrogado ahora hasta el 30 de mayo con posibilidad de renovación, pero el SOMU intervino para que sean repatriados cuanto antes.

(*) Al término de esta nota, minutouno.com no logró comunicarse con el oficial a cargo del SOMU con respecto al caso de Emiliano Jarolin.