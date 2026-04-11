Embistió control de Gendarmería con casi 200 mil atados de cigarrillos de contrabando y huyó

Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.

Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Evitó un control, abandonó la moto y escapó a pie

Un operativo realizado por efectivos de Pozo Azul, Misiones permitió recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro por hurto en la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el jueves cerca de las 20, en el paraje Kilómetro 80 de la Ruta Provincial N.º 17, en jurisdicción de San Pedro, donde personal de la Comisaría de Pozo Azul realizaba tareas de prevención y control vehicular.

En ese marco, los policías intentaron identificar a un motociclista que ingresó al sector, pero al notar la presencia de los uniformados, el conductor realizó maniobras para evadir el control, perdió el dominio del rodado y lo abandonó, escapando a pie del lugar.

Tras el secuestro del vehículo, se solicitó un informe al Departamento de Inteligencia de Frontera, que confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro por un caso de hurto en Buenos Aires. La Policía continúa con las actuaciones para localizar y detener al conductor, quien ya fue identificado.