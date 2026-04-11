Embistió control de Gendarmería con casi 200 mil atados de cigarrillos de contrabando y huyó
Ocurrió en Misiones. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo agravado en la provincia de Buenos Aires.
Una persecución se desató en Misiones, luego de que el conductor de una camioneta embistiera a un control de Gendarmería Nacional y huyera a gran velocidad. Cuando los agentes lograron hallar el vehículo, el mismo había sido abandonado en una zona de monte, en un camino secundario. Estaba cargado con 19.500 atados de cigarrillos de contrabando
Todo ocurrió el jueves pasado por la noche cuando los efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraban emplazados sobre la Ruta Provincial N° 17, en una zona rural. En medio del operativo, divisaron a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad y sin dominio. El conductor, lejos de detenerse, aceleró su marcha, atravesando el control de la fuerza de seguridad nacional.
A raíz del violento incidente, se inició un seguimiento controlado de la camioneta, que finalmente fue hallada abandonada a unos kilómetros, en la espesura del monte, sin ocupantes y con la lona de la caja desprendida. A simple vista, se apreciaba que estaba cargada con numerosas cajas de cigarrillos extranjeros.
Los agentes se comunicaron con el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, desde donde ordenaron una inspección más exhaustiva. Así fue como se pudo determinar que la carga constaba de 39 cajas, dentro de las cuales había 19.500 atados de cigarrillos sin aval legal.
Por otro lado, al realizarse la solicitud de antecedentes por número de chasis del rodado, se detectó que el mismo tenía un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, se secuestraron tanto el vehículo como la carga y se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.
Evitó un control, abandonó la moto y escapó a pie
Un operativo realizado por efectivos de Pozo Azul, Misiones permitió recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro por hurto en la provincia de Buenos Aires.
El hecho ocurrió el jueves cerca de las 20, en el paraje Kilómetro 80 de la Ruta Provincial N.º 17, en jurisdicción de San Pedro, donde personal de la Comisaría de Pozo Azul realizaba tareas de prevención y control vehicular.
En ese marco, los policías intentaron identificar a un motociclista que ingresó al sector, pero al notar la presencia de los uniformados, el conductor realizó maniobras para evadir el control, perdió el dominio del rodado y lo abandonó, escapando a pie del lugar.
Tras el secuestro del vehículo, se solicitó un informe al Departamento de Inteligencia de Frontera, que confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro por un caso de hurto en Buenos Aires. La Policía continúa con las actuaciones para localizar y detener al conductor, quien ya fue identificado.
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