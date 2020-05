Maradona, a favor del impuesto a la riqueza: "Hay que equiparar las cosas"

Diego Maradona Alejandra Malem de C5N y minutouno.com Diego Maradona mantuvo una video conferencia con Alejandra Malem de C5N y minutouno.com Instagram.com/alegmalem

"En Villa Fiorito está todo igual. Lo único que no cambió son las ganas de comer de la gente. Con todo el dinero que se han robado no hicieron nada para la gente", arrancó un Maradona con ese ritmo cancino que lo caracteriza en sus últimas apariciones públicas que están lejos de aquel de la velocidad con la que supo decir "la pelota no se mancha" aunque deja un nuevo slogan: "Los ricachones se llevaron todos los verdes". Seguramente alertado por el informe del Banco Central en el que se consigna una fuga de 86 mil millones de dólares en la era Macri.

Diego logró tener un cómodo pasar económico jugando al fútbol. "Llenando las canchas de gente", aclaró más de una vez. No obstante, su sentido de empatía le permite estar a favor de la aplicación del llamado "Impuesto a la Riqueza" que se aplicaría de manera extraordinaria para paliar las consecuencias de la recesión que dejará la cuarentena por el coronavirus. "En este país hay ricos y pobres. El que tiene se la guarda y el que no pide por la calle. Estoy a favor de su aplicación. Totalmente. Hay que equiparar las cosas".

ELOGIOS PARA "EL JEFE" ALBERTO FERNÁNDEZ

Martín Guzmán, Diego Maradona y Alberto Fernández Martín Guzmán, Diego Maradona y Alberto Fernández

"Alberto Fernández arrancó diez mil puntos y ahora está en cien mil. Tiene que sacar de la pobreza a la gente. Darle un pan. ¿Estos ladrones no podían haber robado un poco menos para darle a la gente? Lo de Macri no es de ahora, ya venía de familia", comparó Maradona quien es afiliado al Partido Justicialista y desde que se lanzó la fórmula Fernández - Fernández, hace un año, le mostró su apoyo.

Al cierre de la breve charla, Maradona redobló la apuesta: "que no nos pongan piedras en el camino. Con la jefa, y ahora el jefe, no se jode. Están haciendo las cosas maravillosamente bien. No nos olvidemos de Axel Kicillof que está laburando bien. El Presidente tiene las pelotas para enfrentar lo que haga falta. Si lo sabré yo que las mafias existen", cerró.

"Espero que me baje la inflamación de la rodilla", cerró un Diego convaleciente que convive acompañado de su sobrino Jhony Espósito y de su amigo Charly.