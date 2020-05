Quién es Rodolfo Sánchez, el ruralista que arrolló con su 4x4 a un chico de 16 años que cazaba para comer

En su establecimiento de Cañuelas, Rodolfo Sánchez se dedica a la cría de caballos árabes y anglo-normandos, recién el año pasado incorporó algunos vacunos, y era él quien realizaba los recorridos para controlar la hacienda, según informó InfoCañuelas.

Durante varios años compitió en endurance, una disciplina hípica de resistencia y estrategia en la que se deben recorrer entre 80 y 160 kilómetros en etapas, según la categoría, lo que le permitió competir en el mundial de Emiratos Árabes de 1998.

En 2018 la Federación Ecuestre organizó un evento en el que premió a Sánchez por haber sido uno de los pioneros de este deporte en Argentina.

Un allegado al productor contó que hace una década, durante un entrenamiento, sufrió un grave accidente que lo alejó de las competencias. “El caballo se le desbocó, Rodolfo quedó colgado del estribo, fue arrastrado varios metros y golpeó contra unos palos que estaban en la entrada al campo. Se golpeó la cabeza y se le dañó un brazo, que le quedó prácticamente inmovilizado”.

Además de la crianza de caballos para actividades hípicas, Sánchez es propietario de una agencia de lotería ubicada en la localidad bonaerense de Ezeiza. Es Viudo pero está en pareja, y tiene 3 hijos.

“Lo conozco de vista, pero no tengo trato porque no es una persona que se comunique mucho con los colegas. Lo tenía como un tipo tranquilo y razonable. Esto que ha pasado es inexplicable y no tiene ningún tipo de justificación” contó un productor de Cañuelas.

Por lo que averiguó un medio local, Rodolfo Sánchez no es socio de la Sociedad Rural local aunque sí lo fue es su padre, Pablo Sánchez.