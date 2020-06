Nuevo estremecedor relato de Daniela Cortés contra Sebastián Villa: "Estaba embarazada y me pegaba en el estómago"

"El embarazo existió y las pruebas de que lo perdí están en las clínicas. Nosotros sabíamos de la noticia, yo me hice muchas pruebas delante de él. Hasta él lo contó en Boca, estaba feliz", confesó Daniela.

Y sobre el fatal desenlace, explicó: "Un día tuvimos una discusión, me dio puños, me tiró al piso y me dio patadas en el estómago. Yo estaba de casi dos meses y a él no le importó. Cuando me encierro en el baño y me miró, estaba sangrando. Yo lloraba porque ya sabía que lo había perdido. Yo le decía que tuviera cuidado con el bebé, pero él se encarnizaba pegándome", dijo la joven en Fantino a la Tarde.

Acompañada por su abogado, Fernando Burlando, la ex pareja del jugador, contó que conoció a Villa cuando el futbolista jugaba en Deportes Tolima, y que ella solía viajar a Ibagué para quedarse con Villa en esa ciudad, sede del club al cual pertenecía hasta que fue transferido a Boca, en julio de 2018.

Sebastián Villa Sebastián Villa

Cortés reveló además que "acá (en Buenos Aires) comenzaron las agresiones, él era muy celoso y se enojaba si salía a cenar con otras chicas también colombianas, como las novias de (Franco) Armani y de (Rafael) Borré", ambos jugadores de River.

Villa y Cortés realizaban la cuarentena por la pandemia del coronavirus en una casa alquilada en febrero pasado por el jugador en el sector Norte-Sur del barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, días antes de que la mujer regresara de Colombia tras haber viajado a su país a mediados de 2019.

En cuanto a la denuncia por extorsión que el futbolista realizó contra Cortés -y que amplió el 7 de mayo-, la joven rechazó la acusación y acusó a Villa de amenazar a sus padres e hija, residentes en Colombia.

Burlando, por su parte, cargó nuevamente contra el jugador de Boca, al señalar que "es un violento que muchas veces se muestra como alguien amable", y señaló que "no tienen sustento las cosas que dice Villa".

El jugador boquense, cuando prestó declaración indagatoria ante la fiscal Verónica Pérez el 22 de mayo pasado, fue notificado por el juez Javier Maffucci Moore que está acusado por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

Según el informe del médico legista que consta en la causa, la joven presentaba varias heridas, entre ellas edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo.

Para la defensa de Villa, la declaraciones de Cortés de esta tarde "son parte de un show por parte de quienes se ven complicados en la causa, que remite a hechos ocurridos el 27 de abril, porque hasta ahora no pueden probar nada de lo denunciado".

Martín Apolo, abogado del futbolista, señaló que "el hecho imputado es del día 27 de abril de 2020 y hoy prácticamente nada se dijo de eso, porque ese día no pasó nada que haya damnificado a Cortés. Por supuesto que todo lo demás tampoco pasó y lo concreto es que no hay nada de lo que denuncian".

ex_novia_sebastian_villa_video.mp4 Alexandra Marín, ex novia de Sebastián Villa, también lo acusó de maltrato

En cuanto al tema del embarazo perdido que denunció la ex novia de Villa, el abogado defensor dijo que "no solo no lo declaró en la causa, sino que tampoco lo denunció".

Esta semana el curso de la causa contra Villa podría registrar novedades en el tema de las apelaciones cruzadas que fueron presentadas la semana pasada por ambas partes.

Los abogados de la mujer apelaron la eximición de prisión que la justicia concedió al futbolista de Boca, en tanto que la defensa del jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".

Ambas presentaciones deberán ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, tras ser elevadas por el juez de la causa, Javier Maffucci Moore.

Finalmente, la defensa de Villa también aguarda que la fiscal Pérez responda a su pedido de sumar testigos de parte, ya que presentó una nómina de 15, de los cuales sólo declararon dos.

El viernes pasado dieron testimonio el representante del jugador, Rodrigo Riep; y Brian Alexander Alvarez Acero, primo y asistente del jugador de River Juan Fernando Quintero, en cuya casa (ubicada también en el country Saint Thomas) durmió Villa la noche del 27 de abril, tras irse de su domicilio.