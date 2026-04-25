El viral doloroso de una abuela a su nieto a 21 años de su trágica muerte

"Mi Tincho amado! Cada una de estas cartas al cielo que te hago esperanzada en llevarla yo con el abrazo que tengo hace 21 años guardado, grande como ese cielo que te alberga", comienza el texto publicado en el matutino. "Angustia, dolor, lágrimas y mucha bronca por no intuir que algo pasaba por esa cabecita no demostrabas, porque con uñas y dientes te hubiera arrancado de la muerte. Te quiero cada día mas. Hasta vernos. Mil besos. Abu Haydee", concluye el doloroso recordatorio.