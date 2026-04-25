El viral doloroso de una abuela a su nieto a 21 años de su trágica muerte
Un viral doloroso conmovió a todas las redes sociales. El periodista Omar Lavieri compartió un desgarrador aviso fúnebre de una abuela hacia su nieto.
En las últimas horas, un viral doloroso invadió las redes sociales y generó una profunda emoción entre los usuarios. Se trata de un desgarrador recordatorio fúnebre publicado en un diario nacional, donde una abuela le dedicó unas sentidas palabras a su joven nieto fallecido hace más de dos décadas.
El desgarrador aviso fúnebre viral que generó conmoción
El emotivo y triste texto fue publicado en la sección de fúnebres de la edición impresa del diario Clarín correspondiente a la jornada de este sábado 25 de abril. El encargado de visibilizar este conmovedor mensaje fue el reconocido periodista Omar Lavieri, quien compartió la captura a través de sus perfiles virtuales, desatando una inmediata ola de profunda empatía.
IMPORTANTE: Los trenes de dos pisos con última tecnología que compró un Gobierno con cargadores USB, LED y baño privado
En el recorte difundido, se puede leer con claridad el mensaje dirigido a Martín Alejandro Stigliano, a quien su entorno familiar apodaba cariñosamente "Tincho". Las desgarradoras líneas fueron escritas a corazón abierto por su abuela, Haydee, quien a 21 años de la tragedia continúa expresando su inmenso dolor, angustia y el lógico arrepentimiento por no haber podido evitar el triste e irreversible final del joven.
"Mi Tincho amado! Cada una de estas cartas al cielo que te hago esperanzada en llevarla yo con el abrazo que tengo hace 21 años guardado, grande como ese cielo que te alberga", comienza el texto publicado en el matutino. "Angustia, dolor, lágrimas y mucha bronca por no intuir que algo pasaba por esa cabecita no demostrabas, porque con uñas y dientes te hubiera arrancado de la muerte. Te quiero cada día mas. Hasta vernos. Mil besos. Abu Haydee", concluye el doloroso recordatorio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario