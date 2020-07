Denuncian brote de coronavirus en una farmacia de Caballito : obligan a trabajar a los infectados y no cumplen con el protocolo

"La farmacéutica que trabaja los fines de semana contagió a varios empleados y al señor de seguridad, pero los dueños se niegan a aplicar el protocolo", dijo a minutouno.com, María Sol García, abogada de uno de los empleados.

Según contó la letrada, a los trabajadores que están infectados no los aíslan y los obligan a ir a trabajar. "A la persona de seguridad le dijeron que le iban a pagar un hotel, pero eso no sucedió, el señor se fue hacer la cuarentena a su casa y luego le pidieron que volviera cuando no había cumplido ni los 15 días de aislamiento", precisó. " A todos los empleados que les da coronavirus los cambian de sede", agregó.

A pesar de tener varios empleados contagiados, la farmacia sigue abierta y no se respeta el distanciamiento social. "Mezclaron todos los grupos de trabajo, no cumplen protocolo horario reducido, los hacen trabajar 12 horas e inclusive sábados y domingos, una vez al mes", señaló García.

La abogada explicó que los trabajadores hicieron la denuncia al 147 pero no tuvieron respuesta. "El Gobierno de la Ciudad jamás se presentó a la farmacia", manifestó.

"Uno de los empleados se fue a quejar por la situación y lo que los dueños le dijeron fue que agradeciera que tenía trabajo", agregó García.

Los trabajadores están con un miedo constante de contagiarse por la irresponsabilidad de los dueños de esta farmacia, que deciden seguir operando a pesar de tener varios casos. Por eso piden que las autoridades actúen urgentemente antes que la situación empeore.