El jubilado que mató a un ladrón en Quilmes: "Perdí todo"

"Ahora la pesadilla es mucho más grande. Esta gente vive a tres cuadras de mi casa, en la villa, ¿qué voy a volver? ¡Ni loco!, ni yo ni mi familia", señaló el hombre de 71 años en declaraciones televisivas y agregó: "Yo ya tomé la decisión que ahí no vuelvo. Esta gente me cagó la vida de una manera... yo no voy a arrastrar a cinco nietos, tres hijos, los amigos… Perdí todo, perdí mis amistades, mi casa, mi barrio, mi forma de vida".

Luego Ríos volvió a decir que él nunca le hizo "daño a nadie", que siempre se vio a sí mismo como "un vecino muy servicial", por lo que toda esta situación tras el hecho de inseguridad es "terrible" para él y su familia.

Además contó que se topó con Franco Moreyra, de 26 años y apodado "Piolo", adentro de su domicilio en la Provincia y que entonces se trenzaron en lucha. Entonces Ríos aseguró que le gritó "no te quiero matar, no te quiero tirar" y luego "tirate al piso", con intenciones de que depusiera su actitud.

También indicó que en un primer momento él pensó que en vez de un destornillador Moreyra se encontraba armado con un "cuchillo": "Pensé que me clavaba eso en el ojo. Me asusté mucho".

El jubilado, que todavía tiene puestas las vendas por las heridas que recibió en sus brazos durante el hecho de inseguridad, dijo que luego del forcejeo, a Moreyra se le cayó el destornillador junto con una tarjeta SUBE y un carnet del club Quilmes.

Después de pelear, Ríos dijo que se volvió "loco" cuando el delincuente se trepó por la pared para escapar hacia la casa de su comadre, a quien le comenzó a gritar para advertirle que se encontraban en su casa. "Desde abajo, cuando pensaba en sacarle el seguro, el seguro ya no estaba, y ahí fue un tiro", aseveró y respecto de la siguiente secuencia del episodio de inseguridad, cuando él sale a la calle detrás del ladrón, dijo que "fue todo tan confuso"

"Ahí se me nubló todo (…) Se me hace una nebulosa muy jodida en la cabeza", explicó. Consultado de si él llamó a la Policía de la Provincia tras el hecho de inseguridad, ya que era la tercera vez en la misma noche que le entraban a robar los mismos delincuentes, Ríos dijo que no lo hizo: "Podría decir que me bloqueé".