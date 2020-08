Habrá más vuelos internacionales desde septiembre: amplían rutas a la región, Europa y Estados Unidos

Fuentes de Cancillería argentina confirmaron a minutouno.com que ya aumentó la frecuencia de vuelos especiales que salen desde Ezeiza a Europa, a la región y a los Estados Unidos, y que los mismos fueron autorizados por las embajadas de cada país con diferentes objetivos, desde turismo hasta viajes por trabajo o estudios.

Y desde septiembre habrá aún más servicios de las aerolíneas como Austral, Latam Chile, British Airways, Air France o la holandesa KLM. Se espera que las primeras personas en tener espacio en esos vuelos sean quienes ya cuentan con pasajes que fueron reprogramados o suspendidos en medio del apremio de marzo, informó el diario La Nación.

La diferencia entre un vuelo especial y uno regular es que el primero es autorizado y programado de manera singular, y eso es lo que está haciendo cada embajada en Buenos Aires con respecto a los servicios que despegan y aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La autorización de los vuelos internacionales regulares aún no tiene fecha, pero Cancillería argentina está trabajando en conjunto con la ANAC para avanzar al respecto. Todo depende de la evolución epidemiológica del coronavirus, subrayaron desde el Ministerio de Exteriores a este portal.

Mientras tanto, en países de Europa como Francia o España habrá vuelos directos a París o Madrid desde Buenos Aires para quienes sean residentes en ese continente o tengan un permiso especial (para trabajar, estudio, visita a familiar, por ejemplo). A Estados Unidos se puede ingresar con VISA y sin otra restricción, mientras que a la Argentina continúa la prohibición del ingreso de extranjeros. Solo pueden llegar argentinos o residentes del país, quienes luego deben hacer 14 días de cuarentena en sus domicilios, aclararon voceros de cancillería a minutouno.com.

A agosto de este año, el Gobierno nacional logró hacer volver al país a más de 80.000 residentes de Argentina que habían quedado en el exterior por la entrada en vigencia del decreto del 20 de marzo. "Se repatriaron a todos los turistas, sólo resta la gente que va y viene con doble nacionalidad", precisaron los voceros. En total, por tierra y por aire llegaron al país 205 mil turistas que habían quedado varados por la pandemia.

En la página de Aeropuertos Argentina 2000 ya se pueden consultar los vuelos disponibles para estos días. Hoy, por ejemplo, hay 8 partidas pero mañana están previstas 10 salidas al exterior.

El Grupo Air France KLM contó a la agencia Télam que en función de la evolución de la situación sanitaria y de la posibilidad de operar vuelos comerciales en Argentina, las frecuencias de vuelos de pasajeros aumentarán progresivamente hasta alcanzar el programa previo a la pandemia, con 7 vuelos semanales de Air France y otros 7 de KLM.

El vicepresidente para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerda, destacó la semana pasada la flexibilidad de la Argentina en materia de “vuelos especiales” como una manera de sostener una “conectividad controlada”, pero solicitó al Gobierno una precisión oficial sobre la reanudación de los vuelos regulares.

Cerda destacó el modo en que la Argentina “instrumentó vuelos especiales flexibles para mantener la conectividad controlada, permitiendo el desplazamiento tanto hacia y desde el exterior, como dentro del país”.

No obstante, aclaró que “desde el Gobierno no ha habido una comunicación oficial, ni a la IATA ni a las compañías, respecto de una fecha en la que se reanudarán los vuelos regulares. Hasta el momento hay una fecha prevista, que es el 1 de septiembre, pero hay rumores respecto de que esta fecha no se aplicará”.

“No hemos tenido -dijo- precisiones oficiales al respecto, por lo que sería muy bueno que el Gobierno indique, oficialmente cuanto antes, si hay una demora o postergación de esta fecha inicial, para que la industria pueda hacer las previsiones correspondientes”.