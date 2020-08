Río Negro: un pastor de 80 años tiene Covid-19 y lo internaron por neumonía, pero no le dan un respirador

Luis es un pastor de General Fernández Oro, una localidad de 20.000 habitantes ubicada a sólo 7 kilómetros de Cipolleti, en Río Negro. Su mujer, Malena, grabó un video en el que pidió entre lágrimas que le den un respirador a su marido porque está internado por neumonía producto de una infección por Covid-19.

"No sabemos cómo llegó esto a nuestras vidas, él se había cuidado. Necesita un respirador, que tenga un poquito de misericorida, para que él pueda salir adelante, que no me lo dejen abandonado, necesita la ayuda de todos", expresó la mujer en el video difundido este lunes por C5N.

Fabio, un amigo de Luis, explicó que el pastor fue atendido a las 11 del sábado en la "salita de primeros auxilios" de General Fernández Oro tras lo cual se determinó que debía ser derivado. Viedma fue una opción, "pero eran muchas horas", por lo que se definó llevarlo a Allen, donde "le dieron una cama", pero no el respirador.

"Siendo 20.000 habitantes no tenemos hospital. Esta pandemia está matando a nuestra gente. Fue indignante escuchar a (Fabián) Zgaib en los medios decir que no nos hace falta un hospital", espetó Fabio. Su sentimiento encontró cierto eco en las palabras del intendente de General Fernández Oro, Mariano Lavin, quien confirmó a C5N el colapso del sistema sanitario local.

Lavin explicó que la localidad "tiene un hospital de derivación", lo que es insuficiente en el contexto de una pandemia, y que el sistema de Salud, al ser provincial y no municipal, depende de la decisión del ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib. "Tenemos un sistema de salud colapsado", agregó.

"El esfuerzo que viene haciendo el personal (de salud) es enorme, pero el sistema regional de Salud está colapsado, y en Fernández Oro tenemos este hospital que no tiene UTI, y los pacientes que necesitan este tipo de cuidados deben ser derivados a localidades vecinas, que en este momento están colapsadas", señaló el jefe comunal.