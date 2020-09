Renunció el ministro de Salud de Santa Cruz por "motivos personales"

El ministro de Salud de Santa Cruz, Juan Carlos Nadalich, renunció este lunes a ese cargo por "motivos personales", según argumentó, y en su lugar asumirá este martes el actual subsecretario de Salud Colectiva, Claudio García, se informó oficialmente.



Según la información oficial, Nadalich comunicó en la reunión del Gabinete del Gobierno de Alicia Kirchner que "motivos personales" lo llevaron a alejarse y agradeció "la confianza y el acompañamiento en esta etapa".



"La salida del Ministerio no implica que dejará de trabajar y sumar al equipo de Gobierno, pero por motivos personales no podrá estar al frente de la cartera", agregó la información oficial.



Nadalich pondrá este martes en funciones a García, con extensa trayectoria en el sistema de salud provincial, y luego "seguirá trabajando en el marco de la emergencia sanitaria vinculada al coronavirus", se explicó.



El ahora ex ministro de Salud de Santa Cruz, que había asumido en el cargo en diciembre pasado, en lugar de la odontóloga Rocío García, actual diputada provincial por el Frente de Todos, destacó, en diálogo con sus pares del Gobierno provincial, "el trabajo interdisciplinario durante los nueve meses de gestión y la puesta en valor de la cartera en un contexto difícil".