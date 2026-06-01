La Justicia dejó sin efecto la cautelar que frenaba la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que el fallo de primera instancia carecía de fundamentos suficientes y se apoyaba en hipótesis sin respaldo concreto.
La Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz y permitió que la normativa recupere su plena vigencia mientras continúa la discusión judicial sobre su constitucionalidad.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió este lunes revocar la medida cautelar luego de los planteos realizados por la Procuración del Tesoro de la Nación contra el fallo de un juzgado federal de Río Gallegos que había frenado temporalmente la entrada en vigencia de la reforma.
La causa se originó a partir de una presentación realizada por el intendente de El Calafate, Javier Belloni, junto a otros dirigentes y legisladores santacruceños, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y solicitaron la intervención de la Justicia.
Al revisar el expediente, los camaristas concluyeron que la medida cautelar se sustentaba en escenarios hipotéticos y carecía de elementos concretos que justificaran la suspensión de la ley. En ese sentido, señalaron que la resolución apelada se apoyaba en situaciones que podrían ocurrir en el futuro, sin demostrar un perjuicio actual o inminente.
Además, remarcaron que el fallo de primera instancia no explicaba de manera suficiente cuáles eran las modificaciones cuestionadas ni de qué forma podrían generar un impacto negativo sobre el ambiente o los derechos invocados por los demandantes.
Los jueces también descartaron la existencia de un riesgo inmediato que justificara mantener la cautelar. Según indicaron, la nueva normativa no habilita actividades que anteriormente estuvieran prohibidas ni presenta una incompatibilidad manifiesta con los principios y garantías invocados en la demanda.
En la resolución, la Cámara recordó que buena parte de las áreas glaciares de Santa Cruz continúan protegidas por otras normas, entre ellas la legislación provincial vigente y las restricciones que rigen dentro de los parques nacionales.
Por último, cuestionó la fundamentación de la medida dictada en primera instancia y consideró que presentaba deficiencias que impedían sostenerla. Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a regir plenamente mientras el expediente continúa su curso y se debate la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de los cambios aprobados.
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