La Justicia dejó sin efecto la cautelar que frenaba la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz

Los jueces también descartaron la existencia de un riesgo inmediato que justificara mantener la cautelar. Según indicaron, la nueva normativa no habilita actividades que anteriormente estuvieran prohibidas ni presenta una incompatibilidad manifiesta con los principios y garantías invocados en la demanda.

En la resolución, la Cámara recordó que buena parte de las áreas glaciares de Santa Cruz continúan protegidas por otras normas, entre ellas la legislación provincial vigente y las restricciones que rigen dentro de los parques nacionales.

Por último, cuestionó la fundamentación de la medida dictada en primera instancia y consideró que presentaba deficiencias que impedían sostenerla. Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a regir plenamente mientras el expediente continúa su curso y se debate la cuestión de fondo sobre la validez constitucional de los cambios aprobados.