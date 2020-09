Vacuna de AztraZeneca: "El estudio se puso en pausa, no se frenó completamente"

Joan Pons Laplana es enfermero y voluntario en los ensayos que está realizando AstraZeneca en Inglaterra y advirtió este miércoles en diálogo con Radio 10 que "se puso en pausa, no se paró completamente el estudio".

Pons Laplana explicó que "uno de los voluntarios tuvo una reacción y no se sabe todavía si tuvo que ver con la vacuna o no" y de acuerdo con lo que indican los protocolos en esta clase de ensayos "hasta que no sepamos más se deben pausar".

Contó además que el voluntario que presentó una condición inesperada necesitó asistencia médica y que por eso "se puso en pausa la segunda aplicación de la vacuna y la aplicación de la primera dosis a voluntarios que todavía no la habían recibido".

Pons Laplana aseguró que le siguen "haciendo análisis y estudios" e intentó quitarle dramatismo a la suspensión de los ensayos: "Esto es normal, forma parte de cualquier estudio de cualquier nuevo fármaco".

Por eso pidió que "la gente no pierda las esperanzas, yo sigo teniendo esperanza en que va a funcionar. Hay que sacar esos titulares de la prensa".