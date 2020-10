El dolor de la madre de la nena encontrada muerta en un descampado en Tucumán: "No le hacía mal a nadie"

“Queremos justicia. Esto no se puede quedar así. No entiendo porqué alguien se pueden ensañar con una niña. Mi hija no le hacía mal a nadie”, dijo Sofía, la madre de la víctima en diálogo con C5N.

La mujer aseguró que su hija había salido el domingo a las 9 de la mañana para ir a jugar a la casa de una amiguita que vive cerca y desde ese momento desapareció. “La empezamos a buscar y no la encontrábamos hasta que la hallaron muerta a mi niña. Era solo una niña”, contó Sofía.

Pasadas las 17, autoridades judiciales informaron del hallazgo del cadáver de Abigail. Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los peritajes preliminares indican que la menor habría sido abusada sexualmente y que presentaba signos de asfixia. "El cuerpo estaba semienterrado, presentaría un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente, y posibles indicios de asfixia y de abuso sexual, de acuerdo a la inspección realizada en el lugar por el Cuerpo Médico Forense", detalló el MPF en un comunicado.

Las fuentes judiciales señalaron que el cuerpo de la niña fue encontrado en un descampado de la avenida Francisco de Aguirre y América, a pocas cuadras del domicilio de la menor, en el barrio Villa Muñecas, en la zona noroeste de San Miguel de Tucumán.

forense El cuerpo de Abigaíl estaba semienterrado y presentaría un golpe en la cabeza.

El fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal en Homicidios 1, que lleva adelante la investigación, dispuso que intervenga el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), encabezado por Eugenio Agüero Gamboa, para el abordaje integral de la escena del crimen, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía.

Por el crimen de Abigail, los investigadores identificaron a un sospechoso que esta semana había salido en libertad tras haber permanecido detenido en una causa por robo agravado y que cuenta con antecedentes por abuso sexual. El sospechoso está prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

Los familiares de la menor denunciaron que en la Seccional 12, de Villa Muñecas, no quisieron tomarles la denuncia por la desaparición y que demoraron el inicio del operativo de búsqueda. Tras el hallazgo del cadáver de Abigail, familiares y vecinos de la víctima quemaron la casa del sospechoso y se enfrentaron con la policía.

“Mi nena no se merecía esto, no le hacía nada a nadie. Pido justicia, que esto no sea un caso más”, insistió Sofía, la madre de la menor.