Argentina, a punto de llegar al millón de hectáreas incendiadas

AYÚDANOS A SEGUIR AULLANDO FLOFI Mientras se prepara la comida en la cocina, ella aparece todos los días por la ventana pidiendo comida por adelantado. Cuando no le das nada, ella busca elementos y te los tira por la ventana. Conoce su historia en nuestra página web / www.caraya.org