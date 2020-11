La Plata: científicas crearon un spray que elimina y repele el coronavirus

El desarrollo se basa en nanopartículas que evitan la adherencia del virus en superficies y lo desactivan, la eficacia de la formulación fue probada recientemente en laboratorios certificados por ANMAT, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Las científicas Guadalupe Canosa, del Conicet; y Paula Alfieri, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), reorientaron sus líneas de investigación para producir una sustancia que pueda ser utilizada por el personal sanitario para proteger materiales y evitar el contagio.

Científicas La Plata (Foto: portal 0221)

“De esta manera los médicos se podrían aplicar el spray y estar protegidos contra el coronavirus por un tiempo prolongado”, afirman las investigadoras.

Alfieri contó que se trata de una formulación de base alcohólica que tiene la propiedad de sanitizar: “Además posee una mezcla de nanopartículas que cumplen dos funciones. Por un lado, impermeabilizan la superficie: las microgotas que liberamos, que podrían contener partículas virales, no se adhieren al material. Por otro lado, en el caso de que la carga viral sea importante, las nanopartículas desactivan al virus; lo desestabilizan y hacen que no contagie”, agregó la especialista, remarcando que es un material que no se quita de las superficies, es de larga duración y que “en indumentaria, podría durar entre 5 o 6 lavados”.

Las científicas advierten que la formulación no es de consumo humano, por lo que no debe aplicarse sobre la piel, y su producción no es costosa.

“En la UTN podríamos hacer hasta mil litros por semana, por lo que pasar a nivel industrial no sería un problema”, terminó explicando Alfieri.