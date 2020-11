Se retira Fernando Gago: títulos, partidos y todos los números de su carrera

Surgido de las inferiores de Boca, y tras brillar en ese equipo multicampeón de Alfio Basile, el elegante volante central pasó al Real Madrid, en la que fue la venta más cara de la historia “xeneize”. Con la camiseta “merengue” jugó 122 partidos y obtuvo dos ligas, una Supercopa y una Copa del Rey.

En Europa también jugó en Roma y Valencia, pero sin sumar estrellas, y luego tuvo un breve paso por Vélez, donde sumó la Superfinal 2013, antes de regresar a Boca. En su segundo paso por “Xeneize”, Gago sumó 4 títulos a los 5 que ya había cosechado, acumulando un total de 9 estrellas: seis locales, dos Recopa Sudamericana y una Copa Sudamericana.

En total, jugó 199 partidos oficiales en Boca, en los que marcó 8 goles (uno de ellos a River en el 2017, en lo que fue derrota 1-3 en la Bombonera). La final en Madrid en 2018 fue su último partido, lesión mediante, antes de desembarcar en Vélez Sarsfield.

El 18 de julio del año pasado, cuando se especulaba con su posible retiro, Gago se recuperó y volvió a jugar de la mano de Gabriel Heinze. En enero de 2020, en un encuentro ante Aldosivi, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, en lo que fue su quinta lesión de gravedad de su carrera, pero de la que también pudo recuperarse para retirarse en el campo de juego.

“Pintita” también brilló en la Selección argentina. Jugó en la Sub 15 y Sub 17, fue campeón mundial Sub 20 en 2005 y ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos 2008. En la mayor, debutó en febrero 2007, fue subcampeón en las Copa América 2007 y 2015 y en el Mundial de Brasil 2014. En total jugó 61 encuentros en los que no marcó goles.