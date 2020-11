Lacalle Pou, polémico por la muerte de Maradona: "Me quedo con Francescoli"

Lacalle Pou Lacalle Pou. Foto: El País de Uruguay

Consultado sobre si la noticia del fallecimiento "lo emocionó, lo golpeó fuerte", Lacalle Pou respondió: “¿Por qué debería (emocionarme o sorprenderme?”, preguntó. No, es un gran jugador de fútbol, me quedo con (Enzo) Francescoli", dijo.

“Es un futbolista, ídolo de multitudes, yo soy presidente de la República, no me corresponde opinar de esos temas. Sí capaz de manera particular, un día tomamos mate y conversamos", aseguró el mandatario.