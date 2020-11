Dónde quedó la camiseta que usó Maradona contra Inglaterra en el 86

Comprada horas antes del partido en una casa de deportes en México DF, la camiseta tuvo un gran recorrido desde el Estadio Azteca hasta hoy, 34 años después.

Gol de Maradona a los ingleses relatado por Victor Hugo Morales.mp4

La FIFA había informado que la Selección argentina tenía que jugar con una camiseta suplente. El DT Carlos Bilardo se negó a que los jugadores vistieran la misma que habían usado contra Uruguay y le pidió a Rubén Moschella que comprara otras más ligeras por el calor.

Moschella caminó las calles del DF y consiguió 38 camisetas azules de la marca Le Coq. El América de México ayudó a que se le colocara el escudo de AFA y los respectivos números de los jugadores horas antes del encuentro.

Tras finalizar el partido, Maradona intercambió su camiseta con el centrocampista inglés Steve Hodge. “Algunos de nosotros le preguntamos a Hodge por qué quería la camiseta de Maradona si era un tramposo”, confesó Peter Shilton, el arquero al que Diego le convirtió los dos famosos goles: “La mano de Dios” y “El gol del siglo”.

Peter Reid, otro centrocampista inglés, también recordó su malestar aquel día tras el partido: “Cuando estábamos en el hotel, sacó la camiseta con el número 10. Así que no solo Maradona me había ganado, si no que tenía a Hodge mostrándome su camiseta”.

La camiseta tiene un valor incalculable: si Hodge, quien sigue siendo su dueño, quisiera venderla, tendría un costo de 500 mil euros.

Actualmente, y desde 2003, la camiseta que usó Maradona en el partido contra los ingleses está exhibida en el Museo Nacional del Fútbol. Solo estuvo fuera de esas paredes cuando el museo se mudó desde Preston a en Manchester en 2010. En ese periodo de mudanza, fue llevada al Castillo de Nottingham, ciudad natal de Hodge.

“La camiseta nunca ha sido vendida al museo y sigue siendo propiedad de Steve Hodge, quien muy amablemente nos la prestó, ya que sintió que el Museo Nacional de Fútbol era el lugar adecuado para exhibirla”, indicó Philippa Duxbury, encargado del marketing.