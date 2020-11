La historia de admiración y respeto entre Diego y Gallardo, y el abrazo del alma con Claudia

Se sabe que Diego y el “Muñeco” se respetaban y admiraban. Así lo hizo sentir el propio entrenador de River, cada vez que lo consultaron por el ídolo. Así se pudo observar cuando coincidieron en el último Gimnasia-River en La Plata.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1332009486693920768 El abrazo de Marcelo Gallardo con Claudia Villafañe en el #AD10S a Maradona. pic.twitter.com/Hr3nmTlACG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2020

Trascendió que un conmovido Gallardo cambió su foto de perfil de WhatsApp al enterarse la muerte de Maradona, y optó justamente por una de las imágenes que les tomaron en el Bosque, el pasado 28 de septiembre del 2019, en una tarde en la que bromearon y se abrazaron.

Incluso, como informó la cuenta oficial del club, antes de la práctica del miércoles, el entrenador reunió a todo el plantel y les contó a los jugadores sobre el “Diez”, sus anécdotas y aprendizajes.

Y es que a Diego y a Marcelo los unió la Selección Argentina. El propio Gallardo lo contó públicamente: el astro lo llamaba por teléfono para darle ánimo, para apoyarlo. El DT recordó un episodio luego de errar un penal con la camiseta nacional en 1995, en un amistoso, y que como respuesta de la hincha, por primera vez recibió murmullos y hasta un “Diego, Diego…” como reproche.

"Diego tiene esas cosas, siempre está pendiente. Fue hace mucho tiempo, yo tenía 19 años, jugaba en la Selección y se hablaba de que podía ser su sucesor. Era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad, como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado, como fue la reprobación de la gente. Entonces, en ese momento, Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo... Por ahí no se acuerda de eso; o tal vez sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo", explicó Gallardo.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1331721151219953665 Antes del entrenamiento, Marcelo Gallardo reunió a sus jugadores para recordar a Diego Armando Maradona en este día de tristeza para el fútbol argentino. pic.twitter.com/kuC4pMFqOC — River Plate (@RiverPlate) November 25, 2020

Y Diego siempre tuvo palabras positivas para el DT, más allá de la camiseta. Algo que nunca se vio con otros entrenadores de River. "Es un técnico tremendo, él vive para esto y dirige como jugaba. Es como yo, piensa los partidos atacando, con intensidad, como jugábamos en la cancha. Se merece todo lo que le pasó en River, pero basta viejo, hasta acá llegaste, ¿no querés dejar nada para los demás?", bromeó Maradona tras el triunfo “millonario”.

Todo este cariño, todo este afecto y respeto mutuo, se vio reflejado en ese abrazo del alma entre Marcelo Gallardo y Claudia Villafañe. Una de las tantas imágenes que dejó el último adiós del astro y que quedará para la posteridad.