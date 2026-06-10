La curiosa apuesta de Noruega en el Mundial 2026 para agasajar a Haaland y al equipo

Por ese motivo, el abastecimiento se planificó en etapas para asegurar que los ingredientes lleguen en condiciones óptimas y con la frescura necesaria. El menú del seleccionado está estructurado en cuatro comidas diarias bajo la modalidad de bufé. Los futbolistas pueden elegir entre diferentes fuentes de carbohidratos como arroz, pasta o papas, mientras que los platos principales suelen estar compuestos por pescado y pollo. También existen alternativas más informales como tacos y distintos cortes de carne, siempre respetando los parámetros nutricionales definidos por el cuerpo técnico.

El propio Espeland reconoció que existe un fuerte componente cultural detrás de esta decisión. “También somos un poco extraños. Queremos lo que creemos que es bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles. Poder servirlo cuando realmente importa es algo de lo que nos enorgullecemos, tanto en lo personal como en el orgullo noruego”, sostuvo. Incluso, según trascendió, la delegación viajó con una máquina especial para preparar gofres, otro de los elementos considerados indispensables para recrear costumbres del país escandinavo.

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Alta expectativa: Noruega regresa a un Mundial después de 28 años

La expectativa alrededor de Noruega es elevada. El seleccionado vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y cuenta con una generación liderada por figuras de primer nivel internacional como Erling Haaland y Martin Odegaard.

El delantero del Manchester City dejó en claro la importancia que tiene esta cita para su carrera. “Desde que debuté internacionalmente en 2019, mi gran objetivo ha sido llevar a Noruega a una Copa del Mundo y una Eurocopa", afirmó. Además agregó: “Hay mucha presión sobre mí, pero me gusta la presión”.

Con Francia, Senegal e Irak como rivales en el Grupo I, buscarán convertirse en una de las sorpresas del torneo. Y mientras intenta abrirse camino en la competencia más importante del fútbol, lo hará sin resignar ninguna de las costumbres que acompañan a sus futbolistas desde la infancia. Una apuesta diferente que refleja hasta qué punto los detalles pueden convertirse en una herramienta para competir al máximo nivel.