Vicente López: un hombre le disparó a un repartidor

El hecho ocurrió esta tarde en la calle José Ingenieros al 900, a pocas cuadras de avenida Maipú. El conductor de un auto BMW color negro se bajó del vehiculó e increpó al trabajador de una empresa de delibery, de nacionalidad colombiana. Tras amenazarlo, disparó con su arma pero el tiro no llegó a impactar contra el repartidor.

“Los vecinos escucharon claramente el tiro”, informaron en C5N. Fuentes policiales indicaron que el arma del agresor era reglamentaria.

Locura en La Lucila: Se bajó del auto y le disparó a un repartidor en moto

En su defensa, el conductor declaro que hacía 40 minutos era perseguido desde avenida del Libertador por la moto y un auto Fiat Palio que se habría dado a la fuga.

En tanto, el repartidor, cuya moto tenía la caja de la empresa de delivery, sostuvo que estaba trabajando. “Por favor, no me mates, no te estaba haciendo nada”, habría dicho el joven según replicaron en C5N.