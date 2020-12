Liberan al padre de Ricardo Papadopulos, el sujeto que atropelló, mató a Isaac y huyó

Tras determinar que Papadopulos padre no tuvo participación en el hecho, se dispuso su liberación, ya que tampoco puede ser acusado de encubrimiento dado que el Código Penal no pena a un padre que eventualmente ayude a su hijo a evadir el accionar de la Justicia.

“Yo no estaba en ese auto. Yo me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”, dijo a la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62.

Por otro lado, el hombre había asegurado desconocer el paradero del acusado: “No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. El ni siquiera vivía conmigo“, declaró horas después de entregarse y quedar detenido.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 17 de diciembre, cuando Ricardo Emanuel Papadopulos embistió con el vehículo que conducía a Isaac, de 5 años, y a su mamá, Débora Agosti, en la esquina Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. El nene murió y la madre sufrió heridas por las que continúa internada.

Según registros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el sujeto de 21 que tienen pedido de captura nacional e internacional no cuenta siquiera con licencia de conducir.