Una joven denunció que intentaron secuestrarla: los acusados dijeron que la estaban "piropeando"

Según la denuncia de la joven, un automóvil que circulaba en dirección opuesta, detuvo su andar y desde el interior del mismo tres sujetos comenzaron a hostigarla y amenazaron con raptarla.

En las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la zona, se ve a la joven que comenzó a correr a toda velocidad y dobló en por la calle 5, tras lo cual los agresores dieron marcha atrás y la persiguieron. Afortunadamente, la víctima logró pedir auxilio y se refugió en la casa de una vecina, tras lo cual el automóvil escapó del lugar.

intento de secuestro a una mujer

“Eran tres hombres grandes, no llegué a ver la patente ni el modelo, pero por lo que se ve sería un auto viejo, parecido a un Renault 9, de color blanco”, dijo la joven a Periódico el Progreso.

“Sinceramente tengo que agradecer que no andaba boludeando o mirando a la nada y sí prestando atención a todo a mi alrededor, porque si no no hubiera tenido la oportunidad de escaparme y correr”, sostuvo la joven, que agregó que en la huida pudo “avisarle a una chica que estaba con la puerta de su casa abierta”, para refugiarse allí.

“Es triste que tenga que agradecer que llegué a mi destino. Iba a dos cuadras, sólo dos cuadras tenía que caminar para llegar a lo de mi mamá”, explicó. “Lo que me hace llorar más que el pánico es saber que yo pude correr y escapar, pero ¿si otra mujer no puede y la agarran? es lo único en que puedo pensar”, describió.

Cabrera fue a realizar la denuncia correspondiente a la comisaría 1ra. de Berazategui, donde se encontró con los tres hombres, identificados como Eduardo Sosa (56), Miguel Ángel Yudati (50) y Cesar Rogelio Torres (26), quienes habían acudido también a declarar sobre lo ocurrido al enterarse de que la chica había realizado publicaciones en las redes sociales donde contaba que habían querido secuestrarla.

En su declaración, los hombres aseguraron que solo le dijeron un piropo, indicaron las fuentes.