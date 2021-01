Donald Trump anunció que no asistirá a la ceremonia de asunción de Joe Biden

"A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", indicó en Twitter el republicano, criticado por su rol en el inédito asalto al Capitolio y tras prometer una transición "ordenada".

twitter Donald Trump.jpg

La decisión marca una ruptura con la tradición y se da horas después de que el propio Trump lanzara un video el jueves por la noche reconociendo que “una nueva administración será inaugurada el 20 de enero” y afirmando que se enfocará en una “transición fluida del poder”, un día después de sus continuas e infundadas afirmaciones de unas elecciones “amañadas” que llevaron a la violenta insurrección en el Capitolio.

El aparente discurso de concesión se produjo cuando el presidente enfrenta una ola de renuncias en la Casa Blanca, el abandono de los republicanos que alguna vez le fueron leales y la amenaza de un segundo juicio político por parte de la Cámara.

La caótica toma del miércoles habían alimentado la especulación de que la inauguración de Biden, que se reducirá significativamente debido a la pandemia, podría verse interrumpida por los partidarios de Trump.

Solo 3 mandatarios en la historia no asistieron a estas ceremonias

El presidente saliente no se ha presentado en la jura del presidente entrante sólo tres veces en la historia de los EE.UU., y el último en hacerlo fue Andrew Jackson hace 152 años.

Hasta ahora Trump sólo había reconocido la inminente transferencia del poder después que la capital fue atacada. El vicepresidente Mike Pence planea asistir a la ceremonia.

Jimmy Carter anunció que no estaría presente, la primera asunción que el ex presidente de 96 años saltea desde que asumió la presidencia en 1977. Se ha quedado en su casa la mayor parte del tiempo debido a la pandemia. Los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton asistirán.

Los organizadores de la ceremonia ya han exhortado a los seguidores a no acudir personalmente a Washington debido a la pandemia. Las graderías construidas para la multitud de espectadores frente a la Casa Blanca se desmantelaron hace poco.

Tampoco tendrá lugar el almuerzo de asunción y el desfile será virtual, de forma similar a lo que hizo el Partido Demócrata durante la convención online de agosto.