Marcelo Gallardo, contundente, respondió a las críticas: "Que me sigan esperando"

“Cometimos errores que pagamos muy caros. En esta etapa de definiciones, cuando cometés errores se sienten y eso genera un montón de preocupaciones que parecería que somos un desastre, y no somos un desastre", declaró Gallardo en conferencia de prensa, donde indicó que aún no tiene confirmado el equipo para enfrentar al Palmeiras.

Refiriéndose también a la caída contra Independiente, agregó: “A estas instancias no llegás de casualidad ni creyendo que sos un equipo que comete muchos errores. Tengo tener calma y detectar los problemas de los dos partidos, sin entrar en una confusión ni pensando que somos un equipo que da ventajas por todos lados".

De cara al partido de vuelta, sostuvo que River deberá “defender bien y atacar bien como equipo". "Nos vamos a aferrar nada más que a eso", remarcó el DT: "Tenemos que afrontarlo como una final que no te da ninguna chance ni te permite un error".

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa [11/01/2021 - EN VIVO]

En cuanto a los cuestionamientos de la prensa y de los demás equipos que "quieren que a River le vaya mal", respondió: "Hace seis años y pico que estoy acá y he convivido con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige, que nos expone y aprendí a no comerme todos los elogios desmesurados que recibís cuando estás victorioso. Se que si ganás, tenés buena crítica y si perdés, tenés mala crítica".

"La crítica mal intencionada he aprendido a no darle ni cinco de pelotas, porque no tiene sustento ni argumento, no creo en esos análisis fríos que hacen, que si ganás o perdés", lanzó Gallardo en la conferencia.

“¿Quién me está esperando? Bueno, seguirán esperando. Tengo convicciones, se de dónde vengo, cómo me costó estar acá, se como trabajo, cómo trabaja mi grupo de jugadores. Los que me están esperando, que me sigan esperando, porque a mí no me va a dañar un resultado de fútbol”, retrucó.

“No les voy a pedir que lo hagan con argumentos, porque no lo van a hacer. Ni que lo hagan con dignidad, porque no lo van a hacer. La crítica argumentada, por más dura que sea, la voy a aceptar por qué sé dónde estoy parado", dijo contundente.

En ese sentido, llevó tranquilidad a los hinchas: “No es crítica la situación. Jugamos un partido mal y pedimos. Y así como muchas veces ganamos, hoy nos toca ver si podemos dar vuelta un resultado".

En cuanto al equipo, no dudó sobre el puesto del arquero tras los errores cometidos en los partidos anteriores: "Franco Armani va a jugar, claramente. No está ni en duda. No entiendo por qué tiene que estar en duda. Es un arquero de Selección que nos ha salvado muchas veces y nos ha dado alegrías. Comete errores como todos. Dependerá de su fortaleza mental. Yo le doy tranquilidad".

Por otro lado, Gallardo se refirió a su reciente reacción contra Hernán Maidana, ayudante de campo de Diego Abal en el partido contra Independiente: "A mí me sacan las contestaciones y las formas. Algo que me habrá dicho no me gustó y me sacó, me fui de lugar en cuanto a la postura que tengo que mostrar pero no tengo nada contra Maidana ni contra la terna arbitral de este fin de semana. Abal manejó muy bien el partido".