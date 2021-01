Habló la denunciante de Cristian Pavón: "Viví un calvario y lo quiero preso"

"Pasé un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón", relató Marisol en diálogo con el programa de televisión Cortá por Lozano, que se emite por la pantalla de Telefe.

Embed [#CortaPorLozano] Marisol nos cuenta el primera persona lo que le pasó con Cirstian Pavón Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144 pic.twitter.com/TYCjzQVSxs — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) January 11, 2021

Según la versión de Doyle, ella asistió a una fiesta de bienvenida organizada por los amigos de Pavón en una cabaña de la localidad cordobesa de La Bolsa en noviembre de 2019. En ese entonces, el delantero se encontraba de vacaciones en su ciudad natal Anisacate, que queda a solo 3 kilómetros de donde ocurrió el incidente.

"Al ser una bienvenida, supuse que iba a ser una fiesta tranqui, normal. Pero me encontré con una situación totalmente distinta. Una cabaña que se iluminaba sólo con las luces de un parlante, donde ocurrían hechos que para mí no son normales. Relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó", amplió la denunciante y que explicó que concurrió al lugar junto a un amigo que tienen en común con Pavón.

Previo al incidente, la joven cuenta que otro amigo de Pavón le ofreció un cigarrillo de marihuana y que ella lo aceptó a pesar de no consumir ningún tipo de estupefaciente. Luego de fumar se sintió mal y mareada se dirigió al baño del lugar para tratar de restablecerse. Es ahí que entra en escena el futbolista, quien según su versión: "Forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere plata y por eso a una empiezan a difamarla en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama. Yo voy por la detención de Pavón", remarcó.

Embed [#CortaPorLozano] ¿Cuál fue la respuesta de Cristian Pavón ante las acusaciones? Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144 pic.twitter.com/siZk0L4ZfZ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) January 11, 2021

"Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así. Cristian salió del baño, agarró el parlante y dijo: 'Se terminó la fiesta, vámonos'. Y se fue con sus amigos. Yo lo empujé de bronca, se le cayó el teléfono y se le rompió. Al poco tiempo me enteré que al irse del lugar, les dijo a sus amigos: 'Esta culiada me rompió el teléfono', como si fuera eso lo importante", añadió Doyle que dejó la fiesta acompañada por un amigo y unas chicas que había conocido en el lugar.

El dato nuevo que aportó la denunciante es que en ese momento ella mantenía una relación informal con Federico Pavón, hermano mayor del delantero, y que él estaba al tanto de lo ocurrido: "Cristian no sabía de esa relación. Pero Fede me dijo que un primo de él le contó lo que había pasado y él se lo tomó con naturalidad, como si hubiera sido la única vez. El no sabía que la mujer abusada era yo, nunca se lo confesé".

Por último, Marisol expresó: "Cuando ocurrió el hecho, yo estuve muy mal anímicamente en Córdoba. No quería contarlo, porque los conocidos que yo tenía eran del mismo entorno que Pavón. Tenía miedo por mi vida. No pude contar nada por miedo a las represalias".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marisol Doyle (@marisoldoyle22)

Actualmente, Doyle es defendida por Fernando Burlando, el mismo abogado que representa a Daniela Cortés en la causa por violencia de género contra Sebastián Villa. El caso Pavón ya está en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello de Alta Gracia, Córdoba, que retomará la investigación el 16 de enero, tras la feria judicial.

En tanto, Pavón demandó a Marisol por los delitos de extorsión y falsa denuncia, y según el estudio de abogados que lo asesora, el jugador "se presentó espontáneamente ante la Fiscalía competente y se puso a disposición del Sr. Fiscal para colaborar con la investigación y demostrar su inocencia". Desde el entorno del jugador dijeron que no habrá un descargo público.