El médico que recetó dióxido de cloro tenía la matrícula vencida

De este modo, el Ministerio de Salud de la Nación investiga a Converti a raíz de todas estas irregularidades y evalúa hacer una denuncia ante la Justicia.

Por su parte, la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras abrió una investigación respecto a los antecedentes del profesional al constatar que la ANMAT ya había recomendado no consumir medicamentos no autorizados, con particular énfasis en el caso del dióxido de cloro.

A su vez, la Dirección de Investigaciones en Salud y la propia ANMAT ratificaron el criterio en el caso, reforzando la contraindicación terapéutica en tratamientos médicos con dióxido de cloro, debido a la falta de evidencia científica respecto a su eficacia y a que su aplicación puede provocar graves efectos adversos.

Este martes, el juez federal Sebastián Casanello, quien se encuentra de turno con Policía Federal, allanó el consultorio del médico en la calle Ayacucho, en base a una denuncia del Ministerio de Salud. Fuentes judiciales confirmaron que al juzgado había llegado la versión de que Converti estaría sacando elementos de su consultorio, en un supuesto intento de destruir evidencias.

En tanto, este miércoles varias asociaciones médicas consignaron que el médico Dante Converti, “ha realizado la indicación con palmaria negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de las normas que regular el ejercicio profesional, fue denunciado a las autoridades sanitarias, a fin de la promoción de las eventuales denuncias administrativas y judiciales que pudiesen corresponder”.