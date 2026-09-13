"Un montón": el insólito invento para disimular la celulitis que sorprendió en las redes

La difusión del video hizo que el invento llamara la atención en las redes, especialmente por tratarse de una alternativa poco convencional para disimular una característica corporal extremadamente frecuente.

De esta manera, los stickers se sumaron a las numerosas tendencias de belleza y estética que consiguen visibilidad en las plataformas sociales y que, por lo llamativo de sus propuestas, rápidamente se convierten en tema de conversación.

Cuáles son las causas de la celulitis en las piernas

La celulitis puede aparecer por una combinación de diferentes factores y es especialmente frecuente en zonas como las piernas, los muslos y los glúteos. Su presencia no responde a una única causa, sino que puede estar relacionada tanto con cuestiones genéticas y hormonales como con determinados hábitos cotidianos.

Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentra la predisposición genética, por lo que algunas personas tienen una mayor tendencia a desarrollarla. También pueden intervenir los cambios hormonales, especialmente aquellos relacionados con hormonas como el estrógeno.

A su vez, un estilo de vida sedentario, la falta de actividad física y algunos hábitos alimentarios pueden influir en su apariencia. La retención de líquidos y las alteraciones en la circulación también suelen estar asociadas a que la celulitis resulte más visible.

Otros aspectos como el estrés y las modificaciones en los patrones de sueño pueden formar parte de los múltiples factores vinculados con su aparición o apariencia.

De todos modos, la celulitis es extremadamente común y puede presentarse incluso en personas físicamente activas y con hábitos saludables.