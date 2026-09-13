"Un montón": el insólito invento para disimular la celulitis que sorprendió en las redes
Un video mostró cómo funcionan los particulares stickers que se colocan sobre la piel para ocultar visualmente la celulitis.
Una nueva tendencia estética llamó la atención en las redes sociales luego de que comenzara a circular un video en el que se mostraba una particular alternativa para disimular la celulitis mediante stickers colocados directamente sobre la piel.
La cuenta de X (antes Twitter) Tendencias en Argentina compartió las imágenes bajo el título “Un montón” y mostró el funcionamiento de estos adhesivos, pensados para generar un efecto visual sobre aquellas zonas donde se percibe la celulitis.
Junto al video, desde la cuenta explicaron de qué se trataba la llamativa propuesta: “Porque ahora crearon ‘stickers’ para que las mujeres disimulen su celulitis”.
En las imágenes se podía observar cómo los stickers eran colocados sobre la piel con la intención de modificar visualmente su apariencia y hacer que las irregularidades propias de la celulitis resultaran menos perceptibles.
Cómo son los stickers para disimular la celulitis
La particularidad del producto está en que no busca ocultar la zona mediante maquillaje o prendas, sino que propone utilizar pequeños adhesivos directamente sobre la piel para conseguir un efecto estético.
La difusión del video hizo que el invento llamara la atención en las redes, especialmente por tratarse de una alternativa poco convencional para disimular una característica corporal extremadamente frecuente.
De esta manera, los stickers se sumaron a las numerosas tendencias de belleza y estética que consiguen visibilidad en las plataformas sociales y que, por lo llamativo de sus propuestas, rápidamente se convierten en tema de conversación.
Cuáles son las causas de la celulitis en las piernas
La celulitis puede aparecer por una combinación de diferentes factores y es especialmente frecuente en zonas como las piernas, los muslos y los glúteos. Su presencia no responde a una única causa, sino que puede estar relacionada tanto con cuestiones genéticas y hormonales como con determinados hábitos cotidianos.
Entre los factores que pueden favorecer su aparición se encuentra la predisposición genética, por lo que algunas personas tienen una mayor tendencia a desarrollarla. También pueden intervenir los cambios hormonales, especialmente aquellos relacionados con hormonas como el estrógeno.
A su vez, un estilo de vida sedentario, la falta de actividad física y algunos hábitos alimentarios pueden influir en su apariencia. La retención de líquidos y las alteraciones en la circulación también suelen estar asociadas a que la celulitis resulte más visible.
Otros aspectos como el estrés y las modificaciones en los patrones de sueño pueden formar parte de los múltiples factores vinculados con su aparición o apariencia.
De todos modos, la celulitis es extremadamente común y puede presentarse incluso en personas físicamente activas y con hábitos saludables.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario