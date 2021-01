Denuncian que confundieron apendicitis con un virus: murió una nena de 7 años

El cuadro de Xiomara empezó el miércoles pasado y sus padres la llevaron a la guardia del Sanatorio General Sarmiento, ubicado en Presidente Perón y España, San Miguel. Los médicos le dijeron a la pareja que la niña sufría "un virus, algo normal para los chicos de su edad", y le recetaron analgésicos y una dieta, según relató al sitio Diario Efecto alguien de la familia.

Un día después, el jueves, Xiomara no sólo no se sentía mejor sino que empezó con dolores fuertes y diarrea. El viernes sus padres la volvieron a llevar al Sanatorio General Sarmiento y entonces le hicieron unas placas porque ese día no había servicio de ecografía.

En las placas se vieron lo que su familiar describió como "unas bolitas" en su abdomen, que los médicos resolvieron que eran "gases" producto de una gastroenteritis, y que la niña los expulsaría sola.

general sarmiento.jpg San Miguel: Xiomara, de 7 años, murió por una peritonitis

Para el sábado Xiomara había empezado a vomitar sangre y su familiar reveló que "tuvo convulsiones, se puso morada, y tuvieron que pedir el traslado para operarla en una clínica de Recoleta".

Xiomara murió en la madrugada del domingo por una apendicitis que se convirtió en peritonitis tras pasar cuatro días sin ser diagnosticada correctamente a pesar de haber presentado síntomas.

Eugenia Noguera, tía de la niña, convocó vía Facebook a una marcha para este miércoles a las 18 hasta el Sanatorio General Sarmiento, ubicado a dos cuadras de la plaza de San Miguel, "por la negligencia, irresponsabilidad, el abandono de persona, el maltrato y la mala praxis" que la familia sostiene que hubo con Xiomara.