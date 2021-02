En algunas provincias habrá modalidades combinadas (presencial y a distancia), en otras el regreso de la totalidad de los alumnos y alumnas será paulatina, y así la cantidad de combinaciones necesarias para cada distrito.

En la mayoría de los distritos las clases empezarán en el mes de marzo con modalidades que combinarán la presencialidad y la educación a distancia. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en Jujuy se anunció que las clases comenzarán el 17 de febrero.

El mapa de los avances en protocolo para la vuelta a clases

Cómo es el protocolo en cada provincia

Ciudad de Buenos Aires

El regreso será escalonado. El 17 de febrero solo comenzarán cuatro grupos: estudiantes de Nivel Inicial (45 días a 5 años de edad, incluyendo la Modalidad de Educación Especial); de Primer Ciclo de Nivel Primario; de Primer Ciclo de la Modalidad de Educación Especial; y del Ciclo Básico de Nivel Secundario y Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional, de Nivel Secundario.

Luego, el 22 de febrero se sumarán los estudiantes de Segundo Ciclo de Nivel Primario y Segundo Ciclo de la Modalidad de Educación Especial. Y el 1 de marzo será el turno de los estudiantes de Ciclo Orientado de Nivel Secundario y Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario y los restantes de la Modalidad de Educación Especial. Es decir que, en las fechas y los grupos establecidos, no hubo cambios.

El protocolo a cumplir:

Distanciamiento de 1.5 mts.

Exceptuar a trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos en riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

Exceptuar de la presencialidad a aquellos estudiantes que pertenezcan a grupos de riesgo o convivan con personas de riesgo.

Tapabocas para estudiantes.

Tapabocas y máscara para docentes.

Escalonar los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos educativos.

Escalonar los recreos.

A cada sala/grado/año/curso se le asignará un espacio permanente y a cada estudiante se le asignará un pupitre/mesa y silla fijos cuya disposición no podrá ser modificada.

Continuar con la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva.

Suspender los bebederos y limitar la presencia a 15 minutos en los baños

Generar una comisión para monitorear la situación epidemiológica

Provincia de Buenos Aires

Será un regreso escalonado. Niveles inicial, primaria y especial volverán de manera presencial el 1° de marzo. Las secundarias, técnicas y agrarias regresarán el 8 de marzo y los Institutos de Educación Superior, el 15.

El esquema diseñado para el regreso a la presencialidad considerará, principalmente, el espacio que dispone cada establecimiento educativo para respetar el distanciamiento social obligatorio.

El jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollan, aseguraron que se baraja el esquema de que la mitad del curso vaya lunes y martes, el miércoles se hará una limpieza a fondo de cada escuela, y jueves y viernes concurriría la otra mitad del curso. Todo se está trabajando, incluso en conversación con los docentes. Según explicaron las autoridades, se está avanzando mucho en poner en condiciones los baños y la infraestructura, pero además el esquema pensado es sólo inicial, significa que podría evolucionarse a más días en caso de que mejore la situación epidemiológica.

Córdoba

Las clases comenzarán el 1° de marzo y serán de cuatro horas presenciales por día, sistema mixto (en la escuela y remoto), organización de las aulas en “burbujas” permanentes e identificables.

El retorno será de manera “paulatina, progresiva, rotativa”. Las autoridades educativas definirán los tiempos, los modos y las formas de reapertura de las escuelas, según informó el diario La Voz.

Las escuelas deberán realizar limpieza y desinfección dos veces durante la jornada y en cada cambio de turno, especialmente en zonas de mayor contacto y circulación. Y, en especial, en aquellos casos en los que se comparta edificio.

El protocolo a cumplir:

El uso de barbijo o tapabocas será permanente y obligatorio desde sala de 5 años.

No podrán realizarse formaciones en el ingreso y en las salidas del aula. Los horarios deberán ser escalonados y respetados con puntualidad.

Los hermanos que asistan a la escuela podrán ingresar en un mismo horario, para facilitar la organización familiar.

En el caso de que algún miembro de la familia haya sido diagnosticado o esté en estudio como caso sospechoso por Covid-19, la escuela deberá ser informada y el estudiante no podrá asistir.

Las escuelas deberán supervisar el cumplimiento del distanciamiento social no menor a 1,5 metros y evitar saludos con besos, abrazos o apretones de manos.

En los recreos no deberán superponerse las salidas de las aulas y habrá que asignar tiempos para cada curso o sección, respetando las “burbujas”. También, mantener el distanciamiento de 1,5 a dos metros y usar barbijo. Los recreos deberán ser supervisados.

Tucumán

El gobernador Juan Manzur confirmó que la vuelta a las aulas será el miércoles que el 1° de marzo. Se le exigirá a los establecimientos educativos una readecuación previa de las instalaciones y de capacitación de todo el personal. Así, deberán asegurar acceso a agua potable, jabón, toallas de papel descartables, alcohol en gel o líquido al 70°, en todas las instalaciones.

El protocolo a cumplir:

Será fundamental la adecuación de las aulas y espacios comunes para lograr el distanciamiento físico necesario. Esta idea se conoce como aula “burbuja”, donde se sientan, en forma de cruz, ocho estudiantes, separados por una distancia mínima de 1,5 metros.

También se propone que las escuelas diseñen un esquema de grupos aúlicos integrado por niños de similares barrios y que, a su vez, se trabaje sobre el control y detección de vacunación y enfermedades de los alumnos.

Será obligatorio desde los primeros grados el uso de tapabocas casero que cubra boca, nariz y mentón. No así para jardines de infantes.

Otro de los grandes desafíos que plantea la vuelta a clases es el uso del transporte público. Cada distrito deberá desarrollar un plan de transporte que garantice una mayor frecuencia de colectivos para evitar las aglomeraciones en la hora pico.

Sin embargo, la nueva normalidad en la que ingresará el sistema educativo también plantea que aquellos docentes o alumnos que presenten patologías previas o de base puedan continuar con sus tareas de manera virtual. Mientras que en caso de registrarse un caso positivo de Covid-19 o ante la sospecha de uno, se suspenderán las clases por un día para realizar desinfección exhaustiva del establecimiento.

Tampoco se podrán realizar eventos o reuniones dentro de los colegios.

Las instituciones asumirán formatos distintos que se caracterizarán por articular lo presencial con lo no presencial, abriendo el camino para el desarrollo de una “bimodalidad” que pueda dar respuesta a los requerimientos de las trayectorias educativas.

Uno de los aspectos que destaca el protocolo tiene que ver con “evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios donde no pueda cumplirse el distanciamiento” y además piden “no compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales”.

Al mismo tiempo, recomiendan evitar “contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros” y destacan la necesidad de “establecer protocolos o recomendaciones especiales para personas con discapacidad y sus acompañantes”. Por otro lado, mantienen las exención de asistencia al trabajo para aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

Clases presenciales

Chubut

Las clases comenzarían el 1° de marzo, pero no será obligatorio para cuyas familias decidan no enviarlos, sea por prescripción médica o decisión –estrictamente- familiar”. En estos casos, los alumnos podrán continuar sus estudios en forma no presencial hasta que la situación epidemiológica actual por Covid-19 culmine definitivamente.

Se podrán realizar grupos de no más de 7 alumnos de nivel inicial y 15 en los niveles primario, secundario y de educación superior; y en todos los casos se deberá respetar el distanciamiento de 1,5 metros entre estudiantes y alumnos, disminuyendo la cantidad de alumnos por grupos si los espacios áulicos no permitieran mantener esa distancia.

Además, se deberán implementar jornadas escolares con reducción de horarios para la atención de los grupos de presencialidad con tiempos intermedios para garantizar la higiene, y alternancia en los tiempos de los grupos entre asistencia a la escuela y el trabajo pedagógico en la no presencialidad.

Mendoza

Rodolfo Suárez confirmó que las clases en la provincia comenzarán el 1° de marzo y serán presenciales. ”Será de un modo diferente, ordenado, contemplando nuevas problemáticas, pero con la convicción de que es lo mejor para nuestros alumnos y sus familias y, por lo tanto es lo mejor para todos los mendocinos”, planteó el gobernador.

Los directivos de las escuelas mendocinas deberán retomar sus actividades el 4 de febrero, junto a los celadores, para dejar las escuelas preparadas con los protocolos necesarios. Los docentes volverán el 8 de febrero.

Santa Fe

El inicio de las clases será el 15 de marzo. La modalidad será combinada y, cuando sea presencial, será con pequeños grupos. También habrá distanciamiento social, con implementación del protocolo federal; y además, con alternancia, es decir, algunos días de clases en la escuela y otros de trabajo en casa.

Entre Ríos

El ciclo lectivo 2021 comenzará el 1° de marzo con el siguiente esquema: grupos de hasta 15 estudiantes por aula, alternancia de la presencialidad y la virtualidad y acceso y egreso a las escuelas en forma escalonada según el edificio.

Así se determinó tras una reunión que mantuvieron este martes el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien visitó la provincia; el titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller y los gremios docentes provinciales. Durante una reunión también se fijaron pautas para la discusión paritaria.

Neuquén

La vuelta a clases está prevista para el 3 de marzo, con un esquema alternado, y de manera “presencial, virtual y progresiva”.

Sin embargo, el gobierno de Omar Gutiérrez y los gremios docentes se encuentran entreverados en una puja que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. La Asociación de Trabajadores de la Educación provincial (ATEN) rechazó el protocolo para la vuelta a la actividad educativa.

En respuesta, el mandatario criticó que “borraron con el codo lo que firmaron con la mano” y pidió que el gremio “reflexione y manifieste claramente si tiene o no voluntad política de avalar el comienzo de clases presenciales”.

Catamarca

La intención de las autoridades provinciales era retomar las clases el 8 de marzo. Sin embargo, la iniciativa está en pausa debido al aumento de casos de coronavirus en el territorio provincial, lo cual motivó nuevas restricciones para circular.

El decreto del Poder Ejecutivo local dispuso a partir del lunes 1° de febrero, y por el plazo de siete días, “la restricción para circular en todo el territorio provincial en el horario de 0 a 7 horas, quedando prohibida la circulación entre municipios, en todo el territorio de la provincia en el horario de 22 a 7.

Jujuy

Lass clases para los niveles inicial y primario comenzará el 17 de febrero. El nivel secundario volverá el 22 y el superior lo hará recién el 5 de abril. El esquema prevé una alternancia entre presencialidad y virtualidad.

La Pampa

Las clases arrancarán comenzará el 8 de marzo con un esquema bimodal entre presencialidad y virtualidad, de acuerdo a la situación epidemiológica.

Chaco: la presencialidad será de acuerdo a cada municipio. La idea es que sea alternado. Comenzarían el 1° de marzo.

Corrientes: comenzarán el 1° de marzo bajo tres modalidades: presencial, no presencial y combinada, según cada nivel.

La Rioja

El ministro de Educación, Ariel Martínez, confirmó que "vamos por las tres estrategias dispuestas por el Consejo Federal, la presencialidad, la virtualidad y las combinadas". Las clases comenzarán el 8 de marzo.

Misiones

La vuelta a clases será el 1° de marzo con un sistema mixto entre clases presenciales y remotas, según confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

La situación epidemiológica de cada municipio definirá el nivel de asistencia a clases. Sin embargo, días atrás, el mandatario se mostró confiado en que haya “un 100% de presencialidad” en comunas con un bajo ritmo de contagios.

Santa Cruz

La fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2021 es el 1° de marzo. María Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación, dijo que "la presencia será progresiva a medida que avance la vacunación".

Se contempla que todos los niveles educativos asistan en grupos de no más de 10 estudiantes, con medidas de prevención sanitarias, con horarios de no más de dos horas, se evitará la circulación en baños y se determinará los elementos que deberán llevar.

Río Negro

Los protocolos para retomar la presencia en las aulas están aprobados desde diciembre y el inicio de clases es el 3 de marzo. Los docentes podrán comenzar con tareas de vinculación desde el 8 de febrero y los cursos no podrán superar los 15 estudiantes. Será bimodal, los estudiantes se rotarán para tener clases presenciales y virtuales.

Tierra del Fuego

La gobernación evalúa implementar un sistema de "presencialidad administrada", supeditado a la evolución de la pandemia y el plan de vacunación, según la ministra de Educación fueguina, Analía Cubino. "Lo primero será concluir las actividades de los estudiantes que están terminando el nivel secundario; quienes volverán el 17 de febrero de manera virtual y con la realización de un trabajo final integrador", detalló.

Santiago del Estero

La vuelta a clases presenciales será el 15 de marzo para todos los niveles y modalidades. Según fuentes provinciales, el regreso será gradual y con protocolos.

San Luis

Habrá clases presenciales, virtuales o mixtas, según la situación epidemiológica. Las actividades del personal jerárquico, docente y preceptores comenzarán el 22 de febrero.

San Juan

El ciclo lectivo comenzará el 1° de marzo. Lo hará bajo un esquema combinado entre presencialidad y virtualidad, y cada departamento definirá el nivel de asistencia de acuerdo a los índices epidemiológicos.

Salta

El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta aprobó este martes el protocolo jurisdiccional presentado por el Ministerio de Educación. Las clases comenzarán el 1° de marzo en toda la provincia y los estudiantes tendrán sus actividades de forma bimodal, con presencialidad y tareas a distancia.

“No van a volver todos los estudiantes los mismos días, sino que se va a trabajar por grupos”, detalló la secretaria, tras lo que indicó que “se están recorriendo los establecimientos para asegurar que el día de la vuelta a clases se respete el metro y medio de distanciamiento de cada estudiante”, detalló la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib.

Formosa

Esta previsto que las clases inicien el 2 de marzo próximo y se seguiría un esquema de semipresencialidad, aunque estará supeditado a la situación epidemiológica.