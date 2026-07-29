"Perjudica a la Argentina": el vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por sus ataques a Lula da Silva
La crisis diplomática escala y ahora Geraldo Alckmin calificó de "lamentables" los insultos del mandatario argentino contra su par brasileño en San Pablo.
La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó este martes un nuevo y pesado capítulo institucional. El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, cuestionó con dureza los recientes dichos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió de manera directa que estas agresiones verbales terminan perjudicando los intereses de los propios argentinos.
En este contexto, Alckmin tildó de "lamentables" los agravios lanzados por el jefe de Estado durante su estada en territorio paulista, subrayando que este tipo de declaraciones rompen con la sintonía histórica y estratégica que une a ambas naciones en los planos comercial e industrial.
"Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", expresó el vicepresidente durante un encuentro con empresarios.
Crisis diplomática ante Brasil y Argentina por los dichos de Javier Milei
El cortocircuito escaló a niveles inéditos luego de que el mandatario argentino participara el último fin de semana de un mitin del Partido Liberal (PL). Allí, además de respaldar públicamente las aspiraciones presidenciales de Flávio Bolsonaro, calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", para luego denunciar una supuesta campaña "antiargentina" motorizada por el gobierno vecino.
-
Brasilia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Citó formalmente al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi.
El canciller Mauro Vieira catalogó las expresiones de Milei como "graves, inaceptables y sin precedentes".
A estas medidas se sumaron las declaraciones previas del propio Lula, quien al ser consultado por la prensa ironizó sobre su par argentino con un lapidario: “¿Quién es ese tipo?”.
Si bien este episodio marca uno de los momentos de mayor deterioro en la relación bilateral desde la llegada de los libertarios al poder en la Casa Rosada, desde el plano económico sobrevive la premisa de resguardar el intercambio comercial, entendiendo que la Argentina se mantiene como uno de los socios estratégicos indispensables para la economía del gigante sudamericano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario