Santiago Maratea habló de su reacción cuando su mamá se quitó la vida

"Mi mamá se suicidó y para mi eso es muy interesante porque me obliga a mí a incluirme en el proceso de la muerte de una madre. Y el respeto, ella lo decidió, no lo entiendo y me dolió mucho, pero el gran desafío mío es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida, por su forma de ser o su entorno que juzgaba tanto", sostuvo.