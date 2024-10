A contrarreloj, Ricardo Quintela presentó su lista para competir con Cristina Kirchner por el PJ

Tras un duro mensaje de la exmandataria, donde se pronunció en contra de los "Poncio Pilatos y Judas del peronismo", Quintela advirtió que "si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades, no vamos a poder construir una nueva esperanza" en ese espacio político.

quintela cristina.jpg Ricardo Quintela y Cristina Kirchner competirán por la presidencia del PJ.

Seguidamente, Quintela expresó en sus redes sociales: "Seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto". Sin embargo, también manifestó: "Con dolor veo que a esta altura no se trata de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de discutir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei".

"Hace meses que recorro el país contándoles a todos los peronistas que me ofrezco para conducir esta nueva etapa del partido, y no he escuchado ni a un solo militante que no esté pidiéndonos participación", agregó, tras lo cual indicó que "la vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener". Finalmente, pidió "dejar atrás esta forma de construir política" apuntando a los modos de Cristina y aclarando que ello motiva su deseo de liderar el PJ.

La lista de Quintela para la interna del PJ contra Cristina Kirchner

Presidente: Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

Vicepresidenta 1°: Magdalena Ayala, actual intendenta de Barranqueras, Chaco.

Vicepresidente 2°: Alberto Rodríguez Saa, exgobernador de San Luis.

Vicepresidenta 3°: Mariana Gadea, Secretaria Gremial UPCN, CABA.

Vicepresidente 4°: Roque Alvarez, presidente del Bloque Peronista de la Legislatura Provincial, Tucumán.

Vicepresidenta 5°: Alba Sanchez, intendenta La Viña, Salta.