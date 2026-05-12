El Gobierno anunció que convocará a los rectores de las universidades para iniciar una mesa de diálogo

Marcha Federal Universitaria

La movilización de esta jornada surge como respuesta a la falta de actualización de las partidas frente a la inflación, situación que, según las autoridades académicas, pone en riesgo el normal funcionamiento de las facultades, los laboratorios de investigación y los salarios docentes.

Si bien el oficialismo reconoce la necesidad de sostener el diálogo para garantizar el servicio educativo, insiste en que cualquier incremento presupuestario deberá estar estrictamente atado a una rendición de cuentas detallada.

El enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades se ha consolidado como uno de los ejes más complejos de la agenda política actual. Mientras los rectores advierten sobre la imposibilidad de sostener las clases y los servicios de salud universitaria en el corto plazo, el Gobierno apuesta a esta nueva instancia de diálogo para descomprimir el reclamo social sin ceder en su política de control fiscal.