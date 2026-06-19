A pesar del cada vez mayor escándalo, Javier Milei no le suelta la mano y recibió a Manuel Adorni en Olivos

Asimismo, tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan en un nuevo intento por cambiar el eje de la agenda centrada en el escándalo de corrupción y preparan para ello nuevos anuncios.

Manuel Adorni y Javier Milei 2 Manuel Adorni y Javier Milei

Manuel Adorni en la mira

Cada vez más complicado, Manuel Adorni perdió el respaldo hasta de los aliados incondicionales que encontraron en estos dos años en el macrismo. En medio del escándalo que corrupción que sacude al Jefe de Gabinete ahora el PRO adelantó que acompañará una eventual moción de censura en el Senado.

Así lo advirtió el jefe de la bancada del PRO en la Cámara Alta Martín Goerling Lara quien en diálogo con Infobae no dudó en advertir que la situación de Adorni "no da para más" y consideró que “es un capricho del Presidente no correrlo del cargo”.

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De esta manera el PRO, íntimo aliado del gobierno libertario, busca despegarse del escándalo de corrupción e intenta marcar una distancia que no mostró en estos dos años y medio.

“Yo pensé que a esta altura el Presidente había tomado la decisión de correrlo del cargo, es algo que estamos pidiendo desde el espacio y otros más, y también desde el país, donde el límite fue después del informe que dio en Diputados donde le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”, advirtió el senador misionero y remarcó que “después de su declaración jurada. Creo que no da para más”.

Goerling Lara criticó la negativa del oficialismo a habilitar la sesión parlamentaria destinada a tratar el desempeño del jefe de Gabinete: “Nuestro bloque pidió que vaya a compadecer ante el Senado a dar el informe de gestión que nunca fue. Recién ayer contestó que va a ir el 2 de julio. El oficialismo no quiere que haya sesión porque sabe que se puede dar la moción de censura o remoción”.

“Nosotros estamos diciendo que Adorni no puede estar más en su cargo, no da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos”, planteó.

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"No le encuentro la razón de por qué Adorni sigue en el cargo más que una relación personalísima del Presidente y su hermana que lo quieren mantener a toda costa en el cargo porque le está haciendo un daño tremendo al país” insistió y alertó que esta situación “les está impactando en la imagen presidencial y en la gestión porque uno de los pilares fundamentales por el que la gente lo votó a Milei fue la lucha contra la casta, la corrupción, y lo está rompiendo y dilapidando y no está dando señales”.

Al ser consultado sobre la postura de su bloque ante una eventual moción de censura o remoción, el senador macrista adelantó: “Espero no tener que llegar a esta instancia constitucional donde el Congreso le tenga que pedir al Presidente que corra un ministro que está altamente sospechado. Si se llega a esa instancia el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción. Es un capricho del Gobierno seguir manteniendo al jefe de Gabinete. Es una grave señal para el país y la economía y esto mete ruido”.

Y aclaró: “Nosotros vamos a esperar el 2 de julio que vaya a dar el informe de gestión donde es una posibilidad que sea una interpelación y de respuestas. Si no convence sus respuestas, que va a ser difícil, ahí está la posibilidad de pedir la remoción o censura”.