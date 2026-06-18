Habló el contratista de Manuel Adorni y confirmó cuánto y cómo le pagó por las refacciones en Indio Cuá

“No me siento perseguido por ARCA… Soy autónomo hace 25 años, es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”, dijo.

Agregó que, según declaró ante el fiscal que lleva adelante la investigación, las tareas en la vivienda incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

El socio del estudio Alta Arquitectura sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en efectivo y en su totalidad por el funcionario en dos etapas: una primera entrega de $US55 mil durante 2024 y el saldo restante de $US190 mil a lo largo de 2025.