Habló el contratista de Manuel Adorni y confirmó cuánto y cómo le pagó por las refacciones en Indio Cuá
Matías Tabar, quien hizo las millonarias refacciones en la vivienda del country, dio detalles sobre la relación comercial que mantuvo con el jefe de Gabinete.
Matías Tabar, el contratista que llevó adelante millonarias refacciones en la casa de Manuel Adorni del country Indio Cuá, confirmó que recibió del jefe de Gabinete $US245 mil dólares en efectivo para realizar la obra.
Dijo que la obra comenzó con un presupuesto menor pero, “como en toda obra, el número se agrandó” hasta alcanzar esa fabulosa cifra, explicando que “yo pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas”.
En declaraciones televisivas, Tabar confirmó también que, una vez que estalló el escándalo que implica al funcionario en presunto enriquecimiento ilícito, Adorni lo llamó antes de que debiera dar su testimonio ante la Justicia para ofrecerle ayuda legal y remarcó que “nunca dejé de hablar con él. Lo conté en el expediente”.
Por otro lado, confirmo que ARCA lo intimó para que presente en un plazo máximo de diez días su justificación de ingresos durante 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, aunque aclaró que “no me siento perseguido” por el organismo recaudador.
“No me siento perseguido por ARCA… Soy autónomo hace 25 años, es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”, dijo.
Agregó que, según declaró ante el fiscal que lleva adelante la investigación, las tareas en la vivienda incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
El socio del estudio Alta Arquitectura sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en efectivo y en su totalidad por el funcionario en dos etapas: una primera entrega de $US55 mil durante 2024 y el saldo restante de $US190 mil a lo largo de 2025.
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