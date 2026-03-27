A qué funcionarios eligió Javier Milei para que lo acompañen en la cadena nacional por el fallo de YPF

cadena nacional milei

La elección de estos acompañantes no fue casual. Al mostrarse con el equipo económico y su mesa chica política, Milei buscó proyectar una imagen de unidad y éxito operativo. La transmisión, que se adelantó a las 19 horas para no competir con el partido de la Selección Argentina, permitió al Gobierno capitalizar el fallo judicial como un hito de soberanía económica antes del interés masivo por el fútbol.