A qué funcionarios eligió Javier Milei para que lo acompañen en la cadena nacional por el fallo de YPF
A diferencia de otras oportunidades, el mandatario esta vez no contó con todo su gabinete presente en la cadena nacional.
Tras la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei por el fallo favorable de YPF, la imagen que acompañó el mensaje oficial dejó una fuerte lectura política sobre quiénes integran hoy el núcleo de hierro de la gestión libertaria, y con varios frentes polémicos abiertos.
Lejos de un despliegue ministerial amplio, como en otras ocasiones, el mandatario optó por una puesta en escena compacta, rodeado de los cinco nombres clave detrás del éxito judicial y económico de la semana.
La composición de la mesa, transmitida desde el despacho presidencial, reafirmó la jerarquía actual dentro de la Casa Rosada:
- Karina Milei (secretaria General de la Presidencia): el "jefe" ocupó un lugar central, ratificando su rol como la estratega máxima de la administración y el filtro principal de toda decisión política.
- Manuel Adorni (jefe de Gabinete): En medio de semanas marcadas por el "control de daños" tras las polémicas por su vuelo privado, la presencia de Adorni junto al Presidente funcionó como un fuerte respaldo público a su continuidad y relevancia en la gestión.
- Luis "Toto" Caputo (ministro de Economía): uno de los supuestos grandes protagonista técnicos de la jornada.
- Pablo Quirno (Canciller): supuesta pieza fundamental en el seguimiento de los litigios en Nueva York.
También estuvieron presentes la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija. En tanto, entre los ausentes de peso se encuentra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La elección de estos acompañantes no fue casual. Al mostrarse con el equipo económico y su mesa chica política, Milei buscó proyectar una imagen de unidad y éxito operativo. La transmisión, que se adelantó a las 19 horas para no competir con el partido de la Selección Argentina, permitió al Gobierno capitalizar el fallo judicial como un hito de soberanía económica antes del interés masivo por el fútbol.
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