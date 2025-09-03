A qué hora es el acto de Javier Milei en Moreno

La agenda oficial estableció que el Presidente partirá desde la Quinta de Olivos hacia la cancha de Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno donde se llevará a cabo el acto.

Se espera que el mandatario arribe a las 19.30 horas, y que su discurso comience cerca de las 20.

"Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela", comentó Maislin.

El evento convocaba a varios militantes de LLA, mientras que también se concentraban varios manifestantes en las inmediaciones. Llamó la atención la presencia de varias personas encapuchadas junto con la militancia libertaria.

En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.