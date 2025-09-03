A qué hora es el acto de Javier Milei en Moreno
El Presidente cierra la campaña de La Libertad Avanza en un marco de suma tensión social en medio del escándalo de presuntas coimas.
En medio del escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabeza este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, en un clima de suma tensión.
El encuentro que funciona como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones bonaerenses del domingo generó muchas repercusiones en la previa por las advertencias del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue la fallida caravana de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.
En aquella oportunidad, el Presidente fue fuertemente repudiado por manifestantes, y hasta hubo piedrazos. En contrapartida, el libertario anunció este mismo miércoles que la oposición intenta matarlo.
En este marco de suma tensión, Milei decidió no permitir el ingreso de cámaras de televisión, según anticipó el periodista Lautaro Maislin de C5N.
A qué hora es el acto de Javier Milei en Moreno
La agenda oficial estableció que el Presidente partirá desde la Quinta de Olivos hacia la cancha de Villa Ángela de la localidad bonaerense de Moreno donde se llevará a cabo el acto.
Se espera que el mandatario arribe a las 19.30 horas, y que su discurso comience cerca de las 20.
"Hay una imposibilidad definitiva, obviamente, por voluntad de los organizadores de este evento a que los cronistas con cámara, los medios televisivos ingresen a esta cancha de Villa Ángela", comentó Maislin.
El evento convocaba a varios militantes de LLA, mientras que también se concentraban varios manifestantes en las inmediaciones. Llamó la atención la presencia de varias personas encapuchadas junto con la militancia libertaria.
En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario