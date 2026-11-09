A qué hora pasa el papa León XIV por la General Paz, Puente La Noria y Lomas de Zamora

El momento culminante para los fieles se vivirá en las últimas siete cuadras del recorrido, lo que equivale a unos 700 metros. En ese tramo específico sobre la Avenida Lacaze, el Papa se trasladará en el tradicional papamóvil. Con el objetivo de permitir el contacto directo con la multitud que se acerque a saludarlo, el vehículo circulará a una velocidad controlada de 20 km/h.