A qué hora pasa el papa León XIV por la General Paz, Puente La Noria y Lomas de Zamora
Este lunes, el Sumo Pontífice se traslada desde la Nunciatura Apostólica hacia Claypole. Conocé el recorrido del papa León XIV, los cortes y horarios.
Todo se encuentra listo para el traslado que el papa León XIV realizará este lunes 9 de noviembre hacia la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown. El foco del operativo de seguridad estará puesto en el trayecto y los estrictos controles para su llegada al Pequeño Cottolengo Don Orione.
El recorrido de la caravana y el tramo en papamóvil
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La caravana oficial partirá a las 9:15 horas desde la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, el trayecto vehicular se dirigirá hacia la zona sur del conurbano, atravesando los partidos de Lomas de Zamora, el límite de Esteban Echeverría y Almirante Brown, hasta arribar a su destino final en la Avenida Lacaze 3963.
El momento culminante para los fieles se vivirá en las últimas siete cuadras del recorrido, lo que equivale a unos 700 metros. En ese tramo específico sobre la Avenida Lacaze, el Papa se trasladará en el tradicional papamóvil. Con el objetivo de permitir el contacto directo con la multitud que se acerque a saludarlo, el vehículo circulará a una velocidad controlada de 20 km/h.
Cortes totales de calles y filtros de acceso
Ante la enorme magnitud de la convocatoria, las autoridades de tránsito y seguridad dispusieron un esquema sumamente estricto en la zona adyacente al predio de la institución religiosa:
- Corte total en Avenida Lacaze (Ruta Provincial 4): La interrupción vehicular afectará de manera directa al tramo lindero al predio del Cottolengo y se extenderá a lo largo de las últimas 7 cuadras que recorrerá el papamóvil.
- Filtros de acceso y blindaje: Las calles que rodean el perímetro del Cottolengo estarán fuertemente custodiadas. El ingreso, tanto peatonal como vehicular, se encontrará restringido exclusivamente a quienes posean acreditación oficial de la Diócesis de Lomas de Zamora o cuenten con los pases web habilitados. El acceso al predio también requerirá de esta credencial obligatoria.
Finalmente, para ordenar la presencia de la comunidad, se dispuso la instalación de sectores delimitados por vallas (conocidos como corralitos o patios) en diferentes puntos de la Avenida Monteverde y en las inmediaciones del instituto. Estos espacios fueron asignados a representantes de comunidades religiosas de la diócesis y movimientos de servicio que completaron su inscripción previamente.
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