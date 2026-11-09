Video: así fue la llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione a bordo del papamóvil
El Sumo Pontífice llegó al establecimiento del sur del conurbano bonaerense en medio de un importante operativo de seguridad y ante la expectativa de cientos de vecinos y fieles.
La llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole quedó registrada en múltiples videos que muestran el paso del Pontífice por uno de los puntos centrales de su visita a la Argentina. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas se acercaron a las inmediaciones del establecimiento para intentar verlo de cerca.
La expectativa se hizo sentir en todo el barrio, donde se desplegó un importante operativo de seguridad coordinado por la Policía y Gendarmería. El recorrido del Papa comenzó en la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y atravesó distintos sectores del conurbano bonaerense hasta llegar a Claypole, en el partido de Almirante Brown.
La expectativa de los vecinos por la llegada del Papa a Claypole
La visita generó una convocatoria multitudinaria. Desde la madrugada, los alrededores del Cottolengo quedaron vallados y el ingreso al perímetro estuvo restringido a vecinos autorizados y fieles que contaban con pulseras especiales. Muchas personas que no consiguieron acreditaciones permanecieron en las calles con la esperanza de observar el paso del papamóvil o seguir el acontecimiento a través de las pantallas gigantes instaladas en la zona.
Entre los presentes estuvo Héctor "El Negro" Enrique, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, quien expresó su alegría por recibir al Pontífice: "Estamos orgullosos de recibir al Papa y por eso estamos acá esperándolo". También destacó el trabajo que realiza la institución: "Lo he visitado, lo he caminado y veo el esfuerzo que hacen para ayudar a los que más necesitan".
Una visita especial al Cottolengo Don Orione
El encuentro de León XIV con los residentes del establecimiento tiene un significado especial dentro de su agenda en la Argentina. En el Cottolengo viven alrededor de 400 personas con discapacidad y la actividad fue considerada uno de los momentos centrales de su paso por el país.
La visita también representa un mensaje de reconocimiento hacia quienes trabajan con los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre la emoción de los vecinos, los controles de seguridad y la expectativa por su llegada, Claypole vivió una jornada histórica marcada por la presencia del Sumo Pontífice.
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