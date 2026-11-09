Video: así fue la llegada del papa León XIV al Cottolengo Don Orione a bordo del papamóvil

Entre los presentes estuvo Héctor "El Negro" Enrique, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, quien expresó su alegría por recibir al Pontífice: "Estamos orgullosos de recibir al Papa y por eso estamos acá esperándolo". También destacó el trabajo que realiza la institución: "Lo he visitado, lo he caminado y veo el esfuerzo que hacen para ayudar a los que más necesitan".