Video: Axel Kicillof y su gabinete recibieron al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

La recepción de Kicillof al Papa en la Provincia

En la previa de la llegada, el gobernador había destacado el mensaje de León XIV y su vínculo con el legado de Francisco. También había reivindicado sus referencias a la “justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”.

Además, la Provincia declaró al Sumo Pontífice visitante ilustre. La agenda de Kicillof con el Papa tendrá otro capítulo el miércoles, cuando vuelva a recibirlo durante la misa prevista en Luján. La llegada al Cottolengo también se produjo un día después de que el presidente Javier Milei recibiera a León XIV en Aeroparque, en el inicio de su visita al país.