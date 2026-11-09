Video: Axel Kicillof y su gabinete recibieron al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione
El gobernador bonaerense recibió al Sumo Pontífice en Claypole, junto a su esposa y funcionarios provinciales.
El papa León XIV llegó este lunes por la mañana al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y parte de su Gabinete. El encuentro quedó registrado en video y tuvo como momento destacado el intercambio de obsequios entre ambos.
El Pontífice arribó minutos antes de las 9, después de recorrer en el papamóvil los últimos 700 metros hasta la institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Tras descender del vehículo, saludó al mandatario bonaerense, con quien mantuvo una breve conversación.
Los regalos que intercambiaron León XIV y Axel Kicillof
Kicillof estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Durante el encuentro, le entregó al Papa un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione.
León XIV también le dio un presente al gobernador y luego saludó al resto de la comitiva que participó de la recepción. En medio de la escena, una niña se acercó al Pontífice y rompió en llanto por la emoción de tenerlo frente a ella.
La visita representa la primera escala del Papa en territorio bonaerense durante su gira por la Argentina. El encuentro se organizó bajo un formato reservado para preservar la tranquilidad de los residentes y trabajadores del establecimiento.
La recepción de Kicillof al Papa en la Provincia
En la previa de la llegada, el gobernador había destacado el mensaje de León XIV y su vínculo con el legado de Francisco. También había reivindicado sus referencias a la “justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”.
Además, la Provincia declaró al Sumo Pontífice visitante ilustre. La agenda de Kicillof con el Papa tendrá otro capítulo el miércoles, cuando vuelva a recibirlo durante la misa prevista en Luján. La llegada al Cottolengo también se produjo un día después de que el presidente Javier Milei recibiera a León XIV en Aeroparque, en el inicio de su visita al país.
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