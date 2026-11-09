Misa del papa León XIV en Palermo: cuáles son los accesos habilitados para ingresar

El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros, donde se instalarán pantallas y equipos de sonido para seguir la celebración desde distintos sectores.

El operativo también contempla 30 pantallas, 30 carpas eucarísticas destinadas a la Iglesia y 70 puestos de hidratación, información, atención médica y baños. Además, habrá espacios gastronómicos para quienes concurran al encuentro.

La misa tiene previsto finalizar alrededor de las 13, cuando comenzará la desconcentración de los asistentes.