Misa del papa León XIV en Palermo: cuáles son los accesos habilitados para ingresar
La celebración comenzará a las 11.30 frente al Monumento de los Españoles y se podrá seguir a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros.
El papa León XIV encabezará este lunes una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, el Sumo Pontífice se trasladará hasta la zona para saludar a los fieles desde el papamóvil y luego celebrar la Santa Misa.
Para organizar la llegada del público, se establecieron distintos puntos de acceso. La ceremonia comenzará a las 11:30 en el escenario ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.
Dónde estarán los accesos para la misa del papa León XIV
Los fieles podrán ingresar por los siguientes cruces:
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Bullrich y Santa Fe.
Olleros y Luis María Campos.
Teodoro García y Luis María Campos.
Virrey Vértiz y José Hernández.
Olleros y Valentín Alsina.
Dorrego y Figueroa Alcorta.
Uno de los puntos tendrá una restricción horaria: el acceso de Virrey Vértiz y José Hernández permanecerá habilitado hasta las 9.30.
El recorrido del Papa y el operativo para la celebración
Según el cronograma previsto, desde las 10 León XIV recorrerá en el papamóvil el trayecto que va desde el túnel de avenida del Libertador y Olleros hasta el Monumento de los Españoles. De esa manera, podrá saludar a las personas que se acerquen a acompañarlo.
El público podrá ubicarse a lo largo de un corredor de 2,3 kilómetros, donde se instalarán pantallas y equipos de sonido para seguir la celebración desde distintos sectores.
El operativo también contempla 30 pantallas, 30 carpas eucarísticas destinadas a la Iglesia y 70 puestos de hidratación, información, atención médica y baños. Además, habrá espacios gastronómicos para quienes concurran al encuentro.
La misa tiene previsto finalizar alrededor de las 13, cuando comenzará la desconcentración de los asistentes.
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