A qué hora se anuncia la renuncia de Manuel Adorni

El desembarco de Diego Santilli y el nuevo organigrama

Con la eyección de Adorni definida, el foco de la administración libertaria se traslada al rearmado del equipo de gestión, que busca dar una señal de fortaleza política inmediata a los mercados:

Anuncio oficial: La designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) se haría pública de forma oficial durante la jornada del domingo.

Transición técnica: El lunes, Adorni concurrirá por última vez a la Casa de Gobierno para despedirse de sus colaboradores e iniciar formalmente el traspaso de mando con los equipos entrantes.

Continuidad de los equipos: Trascendió que gran parte de la estructura y el personal que acompañaba a Adorni en la diaria se mantendrá en sus funciones bajo la nueva conducción.

El segundo al mando: El esquema se completará con la incorporación de Nacho Devitt, quien pasará a desempeñarse como el virtual Vicejefe de Gabinete, aportando volumen técnico a la gestión.

El factor viaje: jura de urgencia

Los tiempos de la política interna están fuertemente condicionados por la agenda internacional del mandatario. Debido a que el presidente Javier Milei tiene programado un viaje oficial a Paraguay este martes, la jura oficial de Diego Santilli y su toma de posesión del cargo se concretarán de manera exprés entre el transcurso del lunes y las primeras horas previas al despegue presidencial.