A qué hora se anuncia la renuncia de Manuel Adorni
Se conocen los detalles del minuto a minuto del recambio de Gabinete, con escandalosa salida de uno de los funcionarios estrella de Javier Milei.
La crisis política desatada en el corazón del oficialismo entró en su cuenta regresiva final y ya tiene un cronograma preciso para su resolución. Tras una jornada de parálisis total y febriles negociaciones en la Casa Rosada, se revelaron los pasos institucionales que marcarán la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Diego Santilli en su lugar.
Tal como se venía previendo y luego de varias semanas con escándalos personales y judiciales, el exvocero dejaría su puesto al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para ser reemplazado por el hasta ahora ministro del Interior.
Según los datos precisados por el periodista Eduardo Feinmann, el diseño de la transición quedó estructurado para cerrarse por completo antes de que la pelota empiece a rodar en el partido de la Selección Argentina de este sábado por la noche.
El cronograma del adiós de Manuel Adorni
El proceso de salida se activará de manera formal en el transcurso de las próximas horas bajo el siguiente esquema, de acuerdo con Feinmann y otros periodistas oficialistas como Luis Majul:
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El descargo público: Está previsto que cerca de las 19:00 horas Manuel Adorni publique un extenso posteo en sus redes sociales oficiales detallando los motivos de su renuncia y explicando su paso al costado.
Cumbre en Olivos: Posteriormente, el presidente Javier Milei recibirá a Adorni en la Quinta de Olivos. Se tratará del primer encuentro cara a cara para sellar la salida de forma ordenada, tras el distanciamiento político provocado por las declaraciones presidenciales desde España.
El desembarco de Diego Santilli y el nuevo organigrama
Con la eyección de Adorni definida, el foco de la administración libertaria se traslada al rearmado del equipo de gestión, que busca dar una señal de fortaleza política inmediata a los mercados:
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Anuncio oficial: La designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) se haría pública de forma oficial durante la jornada del domingo.
Transición técnica: El lunes, Adorni concurrirá por última vez a la Casa de Gobierno para despedirse de sus colaboradores e iniciar formalmente el traspaso de mando con los equipos entrantes.
Continuidad de los equipos: Trascendió que gran parte de la estructura y el personal que acompañaba a Adorni en la diaria se mantendrá en sus funciones bajo la nueva conducción.
El segundo al mando: El esquema se completará con la incorporación de Nacho Devitt, quien pasará a desempeñarse como el virtual Vicejefe de Gabinete, aportando volumen técnico a la gestión.
El factor viaje: jura de urgencia
Los tiempos de la política interna están fuertemente condicionados por la agenda internacional del mandatario. Debido a que el presidente Javier Milei tiene programado un viaje oficial a Paraguay este martes, la jura oficial de Diego Santilli y su toma de posesión del cargo se concretarán de manera exprés entre el transcurso del lunes y las primeras horas previas al despegue presidencial.
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