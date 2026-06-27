Máxima tensión en la Quinta de Olivos: se define el futuro de Manuel Adorni
En el seno íntimo del Gobierno hablan de Diego Santilli como el inminente reemplazo del jefe de Gabinete actual, mientras en la Quinta "ordenan" su salida.
La expectativa política está en su punto más alto dentro de la Quinta de Olivos. Luego de aterrizar en el país durante las primeras horas de la madrugada del sábado, de regreso de su gira por España, el presidente Javier Milei se mantiene recluido en la residencia oficial para terminar de delinear la nueva estructura de su Gobierno.
El foco de atención está puesto en el futuro de Manuel Adorni, cuya continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete pende de un hilo. El mandatario y el funcionario mantienen una reunión para definir su destino y delinear una salida "ordenada" en medio del escándalo por la causa sobre presunto enriquecimiento ilícito.
A qué hora se conocería la salida de Manuel Adorni
Desde el entorno oficial confirman que el jefe de Gabinete comunicará la decisión formalmente alrededor de las 19 horas, en la previa al partido de la Selección Argentina ante Jordania por la tercera fecha de fase de grupos del Mundial 2026. Los rumores sobre su alejamiento cobraron un impulso decisivo el viernes, potenciados por los dichos del propio Presidente durante su estadía en España. En paralelo, Karina Milei y Santiago Caputo ya avanzan en el diseño de una nueva estructura ministerial.
Quién reemplazará a Manuel Adorni
Si bien no hay indicaciones oficiales, todo pareciera señalar a Diego Santilli como el sucesor del jefe de Gabinete saliente.
El actual ministro del Interior goza de la confianza del Presidente y de su hermana Karina. Gracias a su sintonía con el PRO, su buena relación con el resto del gabinete y sus lazos fluidos con los gobernadores, muchos lo perfilan como el sucesor natural de Adorni. Sin embargo, en el universo libertario la última palabra nunca está dicha y siempre puede surgir un candidato inesperado.
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