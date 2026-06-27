Máxima tensión en la Quinta de Olivos: se define el futuro de Manuel Adorni

Quién reemplazará a Manuel Adorni

Si bien no hay indicaciones oficiales, todo pareciera señalar a Diego Santilli como el sucesor del jefe de Gabinete saliente.

El actual ministro del Interior goza de la confianza del Presidente y de su hermana Karina. Gracias a su sintonía con el PRO, su buena relación con el resto del gabinete y sus lazos fluidos con los gobernadores, muchos lo perfilan como el sucesor natural de Adorni. Sin embargo, en el universo libertario la última palabra nunca está dicha y siempre puede surgir un candidato inesperado.

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